Ajax heeft ‘nieuwe Tadic’ gevonden: ‘Een voorbeeldige superprofessional’

Ajax heeft in de nieuwe gevonden, zo stelt Mike Verweij. De Engelsman laat zich de afgelopen wedstrijden gelden in Amsterdam, waardoor zijn trainer Francesco Farioli hartstikke tevreden met hem is.

Tadic maakte in de zomer van 2023 de overstap van Ajax naar Fenerbahçe. De Serviër was de onbetwiste leider van het elftal van Ajax, dat na zijn vertrek stuurloos was. In januari werd Henderson voor al zijn ervaring overgenomen van Al-Ettifaq, maar een groot succes was zijn komst in het eerste halfjaar niet. Dit seizoen weet de Engelsman zich echter wel te onderscheiden, met onder meer goede wedstrijden tegen Feyenoord (0-2) en PSV (3-2).

“Hij brengt ons heel veel”, wordt Farioli geciteerd door De Telegraaf. “Hij is een superprofessional. Vrijdag stond hij dertig minuten op het trainingsveld, waarna hij van zeven uur ’s avonds – het moment dat we in het hotel aankwamen – tot drie uur zaterdagmiddag aan zijn herstel heeft gewerkt”, illustreert de Italiaan dat, die aangaf Henderson verder alleen gezien te hebben voor het eten en de besprekingen. “Alle andere uren was hij bij de fysiotherapeuten om zich klaar te maken voor de clash tegen PSV.”

Henderson is nieuwe Tadic

Verweij schrijft dat hij vindt dat Henderson ‘qua voetbalbezetenheid’ lijkt op Tadic. “Met deze motivatie en dit commitment naar de club en het team, toont hij zich een voorbeeldige professional en aanvoerder”, besluit Farioli.

