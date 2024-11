Driessen geeft Farioli dringend advies: ‘Dat houdt in de toekomst geen stand bij een club als Ajax’

Hoewel Valentijn Driessen onder de indruk is van het feit dat Ajax in een week wist te winnen van Feyenoord (0-2) en PSV (3-2), denkt de journalist dat er nog voldoende werk aan de winkel is voor Francesco Farioli. Het zou voor de Italiaan namelijk het doel moeten zijn om Ajax weer dominant te laten spelen.

Na een zwakke wedstrijd tegen Willem II (1-0) maakte Ajax zich op voor een week vol met toppers, die zeer succesvol werd afgesloten. Woensdagavond verrasten de Amsterdammers vriend en vijand door in De Kuip af te rekenen met Feyenoord: 0-2. Drie dagen later deden de mannen van Farioli daar nog een schepje bovenop en werd het nog foutloze PSV in de Johan Cruijff ArenA met 3-2 verslagen. Hoewel de euforie in Amsterdam volgens Driessen begrijpelijk is, moet Ajax volgens hem wel af van het ‘reactievoetbal’.

“Het voetbal wat Bosz met PSV speelt moet een voorbeeld zijn voor Ajax”, legt Driessen uit in zijn column in De Telegraaf. De Eindhovenaren spelen over het algemeen zeer dominant voetbal, waardoor ze het een stuk makkelijker hebben tegen kleinere tegenstanders dan de concurrent uit Amsterdam. “Die aanvallende gedachte kan in een enkele wedstrijd ook de achilleshiel zijn”, schrijft de journalist, die wijst naar de fouten van Walter Benítez en Malik Tillman waar de winnende goal van Ajax uit voortkwam. “Maar dat mag geen reden zijn om direct van die spelfilosofie af te stappen. Na het opleggen van de Italiaanse School moet Ajax-trainer Farioli de speelstijl doorontwikkelen om uit te komen bij de Hollandse School waar Ajax traditioneel voor staat.”

Ajax moet ‘dominante identiteit’ terugkrijgen

Volgens Driessen is de uitdaging voor Farioli om ervoor te zorgen dat Ajax de ‘dominante identiteit’ weer terugkrijgt. “Dat daarvoor minder gerouleerd moet worden en jonge talenten uit de opleiding moeten komen, spreekt voor zich”, licht de journalist dat toe. “Eenmalig Chuba Akpom met Wout Weghorst samen brengen om Feyenoord te verslaan is oké, maar een dribbelaar als Mika Godts op de linksbuitenplaats opofferen voor Akpom zoals tegen PSV kan in de toekomst geen stand houden bij een club als Ajax.”

