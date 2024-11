Wout Weghorst moet het flink ontgelden: ‘Het is aanstelleritis eerste klas’

Rutger Castricum is niet te spreken over het gedrag van . De Ajax-spits las voorafgaand aan de topper tegen PSV een boek in de Johan Cruijff ArenA. Daags na de wedstrijd houdt het boek van Weghorst de gemoederen nog steeds bezig.

“Weten we inmiddels welk boek Wout Weghorst aan het lezen was?”, vraagt Hélène Hendriks bij De Oranjezondag op SBS 6. “Nee, op Twitter en overal gaat het erover: welk boek leest Weghorst”, reageert Noa Vahle.

Tafelgast Jack van Gelder geeft aan dat hij een bericht heeft gestuurd naar Weghorst, maar nog geen antwoord heeft ontvangen van de Ajax-spits. “Het leek een beetje een op een bijbel”, suggereert Vahle vervolgens. “Wout is best wel gelovig. Maar misschien is het de nieuwe roman van Heleen van Royen. Je weet het niet wat hij doet als wedstrijdvoorbereiding, maar het viel op.”

Castricum viel nog iets op bij het lezen van Weghorst. “Hij zat ook de hele tijd naar de hemel te kijken. Dan las hij een stukje en dan keek hij naar de hemel”, vertelt hij. Vervolgens vraag Hendriks aan Van Gelder wat hij daar nou van vindt. “Het is zijn manier van voorbereiden. Ik erger me al een hele tijd, maar ik mag dat niet want mensen kunnen gelovig zijn, al lijkt het een epidemie te zijn want iedereen is aan het bidden voordat ze het veld opgaan. Vroeger was dat nooit. Prima wat mij betreft, waarom mag hij dan niet lezen? Van hem wordt het er nu ophef gemaakt.”

Hendriks geeft aan dat het daar niet om gaat en dat Weghorst ‘gewoon’ mag lezen. Wel plaatst ze een kanttekening. “Hij weet dat hij in een stadion zit waar al behoorlijk wat mensen zitten, de camera’s zijn op hem gericht. Denk je dat dit bewust is?” “Ja”, reageert Van Gelder stellig. “Ik weet niet of het bewust is, maar hij heeft er gewoon schijt aan”, vervolgt de analist, waarna Vahle stelt dat het bijgeloof kan zijn.

Castricum word 'doodmoe' van Weghorst

“Het is toch ook gewoon aanstelleritis eerste klas”, reageert Castricum fel. “Je wordt er ook knettergek van. Als je dat boekje wil lezen. Er is een ruimte waar je buiten de camera zit. Ga daar je boekje zitten lezen. Ja, hou toch op. Ook elke keer dat zeggen: ik had het al in de sterren gezien dat we zouden winnen. Ik word er doodmoe van. Hij heeft ook geen doelpunt gemaakt”, besluit hij kritisch.

