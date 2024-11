Gevleide Weghorst: ‘Dat is goud waard, het is brandstof’

is dolgelukkig met de manier waarop de fans van Ajax hem hebben ontvangen. De spits speelt pas net in Amsterdam, maar is al zeer geliefd bij de supporters. Naar eigen zeggen zorgt dit voor extra krachten bij hem.

Ajax wist woensdagavond verrassend De Klassieker te winnen op bezoek bij Feyenoord (0-2). Bij terugkeer in Amsterdam stond een flink aantal fans de spelersbus op te wachten om hun helden toe te juichen. “Als je dan na zo’n zege terugkomt in Amsterdam… Al die supporters…”, blikt Weghorst een dag later terug in gesprek met Ajax Life. “Ik zat achter in de bus, maar liep natuurlijk wel effe snel naar voren. Dan zie je iedereen voor de bus staan en zingen als je komt aanrijden. Dat is een mooi moment. Daar doe je het voor.”

De spelers van Ajax kon het vervolgens niet laten om ook even de bus uit te gaan, wat volgens Weghorst ‘onder luid applaus’ gebeurde. “We liepen door een soort erehaag. Zingen, schouderklopjes, schreeuwen, knuffels.” De spits vertelt dat hij met zijn armen weer het Amsterdamse kruisje maakte. “Werden ze helemaal gek natuurlijk. Ja, dit worden mooie herinneringen!”

Niet alleen de ontvangst na De Klassieker doet Weghorst goed. “Al tijdens de allereerste wedstrijd dat ik op het stadionscherm verscheen, gingen ze tekeer”, herinnert de aanvaller zich. “Dat was echt heel mooi. Het was voor mij ook wel een verrassing hoe positief ze reageerden. Ik voelde me direct heel welkom. Echt superfijn.” Voor Weghorst werkt de enorme steun van het publiek heel positief. “Dat is voor iedereen – in elk geval voor mezelf – goud waard. Het is brandstof.”

