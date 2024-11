Feyenoorder Hwang zet één specifieke Ajax-speler extra in het zonnetje: 'Hij deed het geweldig'

Nieuwe aankoop en smaakmaker kon gister niet voorkomen dat Ajax in De Kuip met 0-2 van Feyenoord won. De Zuid-Koreaanse middenvelder wilde een Ajacied na de wedstrijd extra in het zonnetje zetten.

Hwang vertelt eerst tegenover Feyenoord ONE hoe de sfeer in de kleedkamer was, net na het laatste fluitsignaal. "Iedereen is teleurgesteld na deze nederlaag tegen de aartsrivaal. We hebben te weinig kansen gecreëerd om te scoren en terug in de wedstrijd te komen. We hebben hier geen excuses voor. Ik weet zeker dat we sterker dan ooit terugkomen."

Regelmatig werd er bij Ajax woensdag de lange bal gespeeld naar Weghorst. "Dat deden ze goed. Hun sterke spits werd goed in het spel betrokken. Hij scoorde niet vandaag, maar deed het geweldig tegen onze centrale verdedigers." Weghorst werd in de 84ste minuut vervangen door Brian Brobbey. Hwang wil zijn eigen centrale verdedigers na afloop echter niet te veel afvallen. "Gernot en Hancko deden het prima, maar bij een lange bal verloren we die steeds. Dat is geen aanklacht tegen de verdedigers, want de tweede bal verloren ook telkens. Daar was ik zelf ook schuldig aan."

Voor Feyenoord wacht zaterdag alweer de volgende test, als AZ op bezoek komt. Hwang zou in die wedstrijd de fans graag weer tevredenstellen. "Toen we (vandaag, red.) naar het stadion reden met de bus, voelde ik hun energie al. Toen ze de bus zagen, gingen ze zingen. Ik wilde ze heel graag blij maken, maar dat is niet gelukt. Nu moeten we zaterdagavond alles geven, zodat de supporters krijgen wat ze verdienen."

