El Ahmadi verrast met zijn Man of the Match bij Klassieker in De Kuip: 'Echt waar?'

Karim El Ahmadi noemt een opvallende naam als Man of the Match in De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax, waarin de Amsterdammers woensdagavond met 0-2 zegevierden. Niet doelpuntenmakers en , of doelman die de assist gaf bij de openingstreffer, was volgens de oud-prof de belangrijkste man in De Kuip. Die eer gaat namelijk naar Ajax-trainer Francesco Farioli.

Ajax kwam al na zes minuten spelen op voorsprong in De Kuip, toen Feyenoord werd verrast door een perfect aangesneden pass van Pasveer die Taylor vrije doortocht bood richting het Feyenoord-doel. Doelman Timon Wellenreuther werd makkelijk in de luren gelegd, waarna de voorsprong een feit was. Twintig minuten later bepaalde Jorrel Hato de einstand op 0-2 in het voordeel van de Amsterdammers, door van dichtbij te profiteren van het feit dat Wellenreuther een hoekschop niet klemvast wist te pakken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Groot feest in Amsterdam: spelersbus Ajax met vuurwerk onthaald bij Johan Cruijff ArenA

Feyenoord wist daarentegen nauwelijks kansen af te dwingen om aan de overkant gevaar te stichten. Dat was vooral het gevolg van de tactiek van de Amsterdammers, zegt El Ahmadi in Voetbalpraat op ESPN. "Je ziet wel dingen terug waar ze echt op hebben getraind. Ja, zeker, hier is over nagedacht, dat vond ik echt mooi om te zien. Ik vond Ajax sowieso tactisch sterk. Iedereen wist precies wat ze moesten doen", zegt de oud-speler van onder meer Feyenoord en FC Twente.

LEES OOK: 'Op dit Ajax waren veel kernwaarden van de club van Johan Cruijff van toepassing'

"Normaal kies ik altijd een man van de wedstrijd, maar dat vond ik nu toch wel de trainer van Ajax", vervolgt El Ahmadi. "Echt waar?", vraagt presentator Wouter Bouwman. "Ja, vooral hoe hij het tactisch had staan. Iedereen wist precies wat hij moest doen. Verdedigend, maar vandaag ook aan de bal. Dat vond ik wel heel goed", wordt Farioli geprezen door El Ahmadi.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Theo Janssen: 'Ajax wordt tien à twintig procent beter als hij meedoet'

Theo Janssen denkt dat één speler een heel groot verschil kan maken bij Ajax.