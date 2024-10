Groot feest in Amsterdam: spelersbus Ajax met vuurwerk onthaald bij Johan Cruijff ArenA

De spelersbus van Ajax is bij terugkomst bij de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam warm onthaald door vele uitzinnige Ajacieden. De ploeg van trainer Francesco Farioli won woensdagavond De Klassieker van Feyenoord met 0-2. Dat leverde uiteindelijk uitzinnige taferelen op bij het stadion van de Amsterdammers.

Farioli zelf was ook door het dolle heen en sprak een dankwoord uit in de richting van de supporters. “Bedankt voor jullie support. Deze jongens hierbinnen, hebben hun leven voor jullie gegeven. Deze jongens hebben tot nu toe alles voor jullie gedaan. Blijf bij ons, help ons en blijf ons supporten", besluit de Italiaan, waarna hij luidkeels wordt toegejuicht.

LEES OOK: Van der Gijp ergert zich dood tijdens Klassieker: 'Ach man, schei uit. Pleur toch op!'

Enkele maanden terug, toen Ajax De Klassieker met 6-0 verloor in De Kuip, werd de spelersbus van Ajax ook opgewacht bij de Johan Cruijff ArenA. Destijds lieten de fans hun onvrede blijken. Hoe anders is dat deze avond. Op beelden van supportersvereniging Ajax Life is te zien dat de Ajacieden dolgelukkig zijn met de prestatie van hun ploeg in Rotterdam. Er wordt veel vuurwerk afgestoken en Farioli wordt toegezongen door de aanhang.

LEES OOK: Vink looft 'Italiaans' Ajax na zege in De Kuip: 'Waar ik het meest van heb genoten...'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Valentijn Driessen slaat alarm bij Ajax: nieuwe ineenstorting dreigt

De Telegraaf-journalist ziet een ontwikkeling bij Ajax die 'minstens zo erg' is als het 'desastreuze aankoopbeleid'.