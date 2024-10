Vink looft 'Italiaans' Ajax na zege in De Kuip: 'Waar ik het meest van heb genoten...'

Marciano Vink is onder de indruk van de manier waarop Ajax woensdagavond in De Kuip afrekende met aartsrivaal Feyenoord (0-2). De ploeg van trainer Francesco Farioli won met 0-2 en speelde bijna 'Italiaans', zegt de oud-speler in de nabeschouwing bij ESPN.

Ajax kwam al vroeg op voorsprong door een treffer van Kenneth Taylor, die op schitterende wijze weggestuurd werd door doelman Remko Pasveer en Feyenoord-keeper Timon Wellenreuther wist te omspelen. Amper twintig minuten later was de buit binnen, toen Wellenreuther een hoekschop niet klemvast wist te krijgen en Jorrel Hato van dichtbij een niet te missen kans op de 0-2 bood. Ajax had na rust nog verder uit kunnen lopen, maar een vrije kopkans was niet besteed aan spits Wout Weghorst.

De ploeg van Farioli kwam nauwelijks in de problemen in het hol van de leeuw. "Farioli heeft er een Italiaanse saus overheen gegoten", zegt ESPN-presentator Jan-Joost van Gangelen. "Het was saai, maar zeer effectief. En ook in voetballend opzicht best aardig", vervolgt Van Gangelen. Mario Been zag de Amsterdammers afrekenen met de critici - hemzelf incluis -, die voorafgaand aan De Klassieker afgaven op het veldspel: "Ze hebben gelogenstraft wat wij allemaal gezegd hebben, voor de wedstrijd. Dat Ajax niet of nauwelijks goeie wedstrijden speelt, dat hebben ze vandaag ongelooflijk wél gedaan. Ze hebben verdiend gewonnen. Waar ik het meest van onder de indruk was? Ik moet zeggen dat ze makkelijk voetballen, makkelijker dan Feyenoord."

Vink, die als speler een seizoen uitkwam voor Genoa, komt terug op de eerdere constatering van Van Gangelen. "Ajax speelde écht, qua intensiteit en inzet, een Europese wedstrijd. Zo hebben we vaak Italiaanse ploegen zien spelen: 1-0, 2-0, en dan de boel dicht. Maar waar ik het meest van heb genoten is dat het veel geroemde middenveld van Feyenoord, met In-beom Hwang en Antoni Milambo, aan banden is gelegd", zegt Vink. Been beaamt later: "We hebben het middenveld van Feyenoord niet gezien vandaag, ook de verdienste van Ajax", aldus de oud-speler en -trainer van de Rotterdammers.

