Woeste Feyenoord-fans eisen wissel na 0-2 van Ajax: 'Ik wil hem nóóit meer terugzien!'

kent een ontzettend beroerde eerste helft van De Klassieker. De Duitse doelman was medeverantwoordelijk voor de twee tegentreffers en krijgt op X de volle laag van Feyenoord-fans.

Ajax nam al vroeg de leiding in De Kuip. Wellenreuther schatte een lange bal van Remko Pasveer niet goed in, waardoor Kenneth Taylor de bal in een leeg doel kon schuiven. In minuut 25 zag de Feyenoord-goalie er opnieuw niet goed uit, toen hij een corner niet goed wist te verwerken en Jorrel Hato voor de 0-2 wist te tekenen. Kanttekening is dat de doelman weinig tijd had om te reageren, omdat Ayase Ueda naliet om de hoekschop weg te koppen bij de eerste paal. Zodoende staat Ajax na een halfuur spelen op een zeer verrassende 0-2 voorsprong in Rotterdam-Zuid.

Wellenreuther krijgt na zijn blunders de volle laag op X. De naam van de doelman duikt ontzettend vaak op in berichten op het sociale platform. Feyenoord-fans roepen massaal om een wissel met Justin Bijlow.

