Ronnie Flex zorgt voor kokende woede bij álle Ajax-fans: ‘Het niveau kan niet lager!’

Rapper Ronnie Flex maakte voorafgaand aan Feyenoord – Ajax zijn opwachting aan de desk waar ESPN bezig was met de voorbeschouwing. De Rotterdammer liet zich uit over De Klassieker, maar krijgt bakken aan kritiek over zich heen.

Flex publiceerde onlangs een nieuwe track samen met Noa Lang, maar heeft een grote voorliefde voor Feyenoord. “Daar komt me even een Feyenoorder binnenlopen, Ronnie, welkom!”, begint Jan Joost van Gangelen.

“We gaan ze pakken vandaag, 3-0. Paixao gaat scoren. Dit is de dag van het jaar”, reageert Flex. “De afgelopen drie wedstrijden waren fantastisch en ik ben zeer gecharmeerd van Hwang, ik vind hem echt een topspeler. Waar komt hij vandaan? Hij komt ergens uit Tsjechië, ofzo… of uit het Oostblok? Voor vier miljoen euro, maar hij is gewoon een diamant”, gaat de rapper verder. Hwang werd echter opgehaald bij Rode Ster Belgrado, uit Servië.

Voetbalfans die ingeschakeld waren voor de voorbeschouwing van ESPN walgen massaal van de analyse van Flex, zo blijkt uit talloze tweets op X. Eerder de avond gingen supporters van Ajax al los over de bijdrages van Mario Been in de voorbeschouwing. De analist gebruikte opvallende woorden tijdens zijn zinnen over Feyenoord.

