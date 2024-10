Verrassende basisspeler uitgelicht voorafgaand aan Klassieker: ‘Alsof hij al jaren in het eerste van Feyenoord speelt’

is toch wel een van de verrassende spelers in de basisopstelling van Feyenoord. De achttienjarige rechtsback wordt voorafgaand aan De Klassieker tegen Ajax uitgelicht door analisten Mario Been en Marciano Vink, die lovend zijn over de jongeling.

“Hij is de derde rechtsback eigenlijk. Na Lotomba heb je natuurlijk nog Nieuwkoop en daarna komt Read”, vertelt Been in de voorbeschouwing op ESPN. “Hij is transfervrij weggehaald bij FC Volendam en speelde afgelopen zondag gewoon alsof hij al jaren in het eerste elftal van Feyenoord speelt”, looft hij de jongeling.

Been licht daarnaast nog een kwaliteit van de talentvolle vleugelverdediger uit. “Heeft daarbij ook nog een geweldige spelhervatting met een uitbal, dat is ook nog een extra wapen. Hij was erg goed. Hij speelde Cathline uit de wedstrijd, die toch wel een handenbindertje is”, beseft Been.

“Ik ben twee jaar zijn trainer geweest bij Zeeburgia”, haakt Vink in. “Hij stond rechtsbuiten bij mij in het elftal”, vervolgt de analist, waarna Been plagerig zegt dat hij dat destijds dus niet goed gezien heeft. “Daarom is hij aanvallend zo goed”, pareert Vink. “Het leuke is dat toen hij van Zeeburgia naar Volendam ging, hij was best wel stil en introvert. Een hele rustige jongen. Dan is het zo leuk om al die gasten zich te zien ontwikkelen. Wat mondiger worden en een prachtig interview geven aan Hans (Kraay junior, red.). Daar was ik wel heel trots op. Ik ken hem als tienjarig, elfjarig jongetje en ben bij hem thuis geweest zelfs. Ik vind het superleuk dat hij bij Feyenoord in het eerste staat.”

Priske geeft Read geen speciale behandeling

Feyenoord-trainer Brian Priske werd voorafgaand aan de wedstrijd ook gevraagd naar Read. De Deense oefenmeester geeft aan dat hij niet veel heeft moeten doen om Read ‘relaxt te maken’ voor De Klassieker. “We hebben het over de wedstrijd gehad”, aldus Priske, die stelt dat de jongeling geen speciale behandeling nodig heeft. “Hij heeft natuurlijk tegen mij gepraat en ook met de assistenten. We hebben de wedstrijd geanalyseerd. Het is een voetballer. Hij weet wat er gevraagd wordt. Als je in dit stadion komt moet je presteren. Het is simpel. Niet denken aan alle andere dingen. Hij moet denken aan de dingen die gedaan moeten worden. Aanvallend en verdedigend. Het is aan hem om te voetballen. Dat kan ik niet doen voor hem”, besluit hij.

