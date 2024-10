Zes maanden na gigantisch pak slaag klinkt een duidelijke conclusie over Feyenoord - Ajax

Ajax is met de 6-0 nederlaag tegen Feyenoord in de laatste Klassieker nog heel goed weggekomen. Dat stelt Harry van der Laan, oud-speler van onder meer Feyenoord, in gesprek met Rijnmond althans. Van der Laan is ervan overtuigd dat als toenmalig trainer Arne Slot zijn beste spelers wat langer had laten staan, de score nog veel hoger was uitgevallen.

Feyenoord maakte op 7 april van dit jaar gehakt van Ajax. De openingstreffer van Igor Paixão was weliswaar pas na 34 minuten een feit, maar het eerste Rotterdamse doelpunt hing eigenlijk al vanaf minuut één in de lucht. Na het doelpunt van Paixão was er voor Ajax geen houden meer aan. Yankuba Minteh en Dávid Hancko zorgden voor een 3-0 stand bij rust, waarna Minteh er in de tweede helft met zijn tweede van de middag 4-0 van maakte en Quinten Timber en nogmaals Paixão na 66 minuten voor een 6-0 tussenstand zorgden.

Op dat moment was er dus nog wel even te spelen, maar Feyenoord kwam in het restant van de wedstrijd niet meer tot scoren. “In de analyses van de wedstrijd is vriend en vijand het er ook over eens. Ajax is nog genadig weggekomen met slechts zes doelpunten verschil. Feyenoord had mededogen en medelijden”, zo concludeert Rijnmond zes maanden later en in de aanloop naar een nieuwe editie van De Klassieker in De Kuip. Van der Laan sluit zich daarbij aan. “Feyenoord was hartstikke goed tegen een uitzonderlijk slecht Ajax. Feyenoord heeft deze wedstrijden ook meegemaakt, maar dan andersom. Fijn dat het een keertje zo is. Na de 6-0 nam Feyenoord een beetje gas terug, met veel wissels, maar als Slot het elftal had laten staan, was het nog makkelijk 8-0 geworden”, zo leest het.

Slot haalde na 76 minuten Minteh naar de kant, gevolgd door Calvin Stengs en Santiago Giménez. Die eerste twee behoorden die middag tot de absolute uitblinkers bij Feyenoord. Van der Laan genoot echter vooral van het collectieve optreden. Feyenoord hield helemaal niets heel van Ajax. “In het betaald voetbal heb ik nog nooit zo’n zwak Ajax gezien. Ik genoot van de enorme teamspirit, het pressievoetbal en de drang om de tegenstander bij de strot te grijpen. Dat vind ik mooi. Het maakt emoties los bij mensen”, zo vertelt Van der Laan, die 24 wedstrijden speelde voor Feyenoord.

Van der Laan niet onder de indruk van het huidige Ajax

Feyenoord is zes maanden na de historische zege op de aartsrivaal opnieuw de grote favoriet. Van der Laan liet er eerder deze week bij FC Rijnmond geen misverstand over bestaan: geen enkele speler van Ajax zou op dit moment bij Feyenoord in de basis staan. En als hij dan toch moet kiezen? “Misschien de spitspositie, met Julián Carranza of Brian Brobbey. Of Carranza beter is dan Wout Weghorst? Weghorst is natuurlijk een geweldige pinchhitter, dat is een wapen dat je achter de hand hebt. Maar dat is de enige positie”, aldus Van der Laan. Het is overigens de verwachting dat Julián Carranza, die afgelopen zondag nog scoorde tegen FC Utrecht, in De Klassieker ‘gewoon’ weer plaatsneemt op de bank. Ayase Ueda moest het bezoek aan de Domstad nog aan zich voorbij laten gaan, maar is fit genoeg om te starten tegen Ajax.

De Klassieker van vanavond wordt veel spannender dan die van 7 april Laden... 65.1% Eens 34.9% Oneens 172 stemmen

