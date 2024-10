Van Hanegem vol lof over Feyenoorder: ‘Heeft tegen Benfica en FC Utrecht echt helemaal niets fout gedaan’

Willem van Hanegem is onder de indruk van . De linksback van Feyenoord, die dit seizoen gehuurd wordt van Wolverhampton Wanderers, is bezig aan een sterke fase en maakte in de afgelopen twee wedstrijden – tegen Benfica (1-3) en FC Utrecht (0-2) veel indruk.

Feyenoord is momenteel in topvorm, nadat het vorige week knap afrekende met Benfica en Utrecht. Van Hanegem denkt dat de Rotterdammers favoriet zijn voor De Klassieker van aanstaande woensdag. “Feyenoord zal veel zelfvertrouwen hebben en bovendien is Gernot Trauner woensdag weer terug. Daar komt nu ook de klasse van Spanjaard Hugo Bueno bij”, begint hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

“Die deed tegen Benfica en FC Utrecht echt helemaal niets fout. En hij heeft een heerlijke voorzet, meestal gooit hij er eerst tweemaal een schaarbeweging uit over links en dan een dubbele. Ik snap ook niet dat Julián Carranza het over een mislukt schot had, want het was een bewuste voorzet”, vervolgt Van Hanegem, die doelt op de 0-1 van Feyenoord tegen Utrecht.

LEES OOK: Van Hooijdonk noemt belangrijkste verklaring voor goede prestaties van Feyenoord

Niet alleen Van Hanegem is lovend over Bueno, want ook Mario Been deelde complimenten uit. De analist van ESPN sprak in de rustanalyse van Utrecht – Feyenoord ontzettend positief over de Spaanse huurling van de Rotterdammers.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-speler maakt 'belachelijke' indruk: 'Een van de beste die ik zie'

De analisten van Ziggo Sport zijn lyrisch over een uitblinker van Feyenoord tegen Benfica.