Van Hooijdonk noemt belangrijkste verklaring voor goede prestaties van Feyenoord

Pierre van Hooijdonk heeft een verklaring voor de plotselinge goede prestaties van Feyenoord. De Rotterdammers begonnen onder de nieuwe trainer Brian Priske niet goed aan het nieuwe seizoen, waardoor de Deen vrij snel onder druk kwam te staan. Opeenvolgende overwinningen op Girona, FC Twente, Go Ahead Eagles, Benfica en FC Utrecht zorgen ervoor dat de vlag er bij Feyenoord een stuk beter voorstaat.

Studio Voetbal-presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt Van Hooijdonk om een verklaring waarom Feyenoord het zo goed doet. Mede omdat de voormalig Feyenoord-speler enkele weken terug heel kritisch was op de ploeg van Priske. “Omdat ze toen ook met een ander elftal speelden”, stelt Van Hooijdonk in het programma.

“Ik noem Bueno. Smal en Bueno, dat is een heel groot verschil. Hwang speelde tegen Leverkusen na één keer trainen al mee en toen kon je zijn meerwaarde al zien. We zijn nu een paar weken verder en hij is de absolute leider van het elftal en de patron geworden”, looft hij de Zuid-Koreaan.

Daarnaast is Van Hooijdonk te spreken over Gernot Trauner. De Oostenrijker speelde tegen FC Utrecht niet mee, maar was wel belangrijk tegen Benfica. “Hij zorgt voor zoveel rust in de opbouw en aan de bal. Dat zijn drie spelers. Pak even Osman erbij, die ook weer een paar weken langer aan het voetballen is. Vier op elf is gewoon hartstikke veel. Dan zie je een kwaliteitsinjectie die Feyenoord heeft gekregen. Dat resulteert in geweldig voetbal”, aldus Van Hooijdonk.

Afellay valt nog iets anders op bij Feyenoord

Collega-analist Ibrahim Afellay haalt nog iets anders aan wat hem opvalt bij Feyenoord. “Je ziet ook dat er in meerdere wedstrijden met dezelfde formatie wordt gespeeld, Daardoor kun je ook automatismen inslijten”, vult Afellay, die ook lovend is over de wedstrijd tegen Benfica, aan. “Dat was reclame voor het Nederlandse voetbal.”

