Dávid Hancko heeft nieuws over Quinten Timber, en daar zullen Feyenoord-fans blij mee zijn

Feyenoord-supporters lijken zich geen zorgen te hoeven maken over de inzetbaarheid van in De Klassieker tegen Ajax van komende woensdag. De aanvoerder viel drie dagen voor het duel met de aartsrivaal met een pijnlijke enkel uit op bezoek bij FC Utrecht, maar hij heeft zijn ploeggenoten laten weten dat het ‘geen probleem’ zou zijn.

Dat vertelt Dávid Hancko in gesprek met het Algemeen Dagblad althans. Het uitduel met FC Utrecht verliep voor Feyenoord lang heel vlekkeloos, maar in de slotfase was het toch nog even alle hens aan dek. Noah Ohio leek voor een spannend slot te gaan zorgen, maar zijn aansluitingstreffer ging na ingrijpen door de VAR niet door. Feyenoord kon zodoende opgelucht ademhalen, maar na afloop waren er toch zorgen. Dat had te maken met het uitvallen van Timber. De middenvelder verdraaide in een duel met een tegenstander zijn enkel. Timber probeerde de negentig minuten in eerste instantie vol te maken, maar liet zich uiteindelijk toch vervangen

Feyenoord-trainer Brian Priske kon na afloop voor de camera van ESPN nog niet veel kwijt over de ernst van de blessure van zijn aanvoerder, maar Hancko komt met goed nieuws in de aanloop naar de kraker tegen Ajax. “Quinten zei dat het geen probleem zou zijn. De dokter zal er vast nog wel naar kijken”, zo leest het. Dat zou goed nieuws zijn voor Feyenoord. Timber was in het afgelopen seizoen al een van de smaakmakers in het elftal van trainer Arne Slot en is in de huidige jaargang als aanvoerder al helemaal een dragende kracht. Hij had met een fraai doelpunt nog een belangrijk aandeel in de 0-2 zege bij FC Utrecht, de vijfde opeenvolgende overwinning voor Feyenoord.

Feyenoord zit er ‘lekker’ in

De Rotterdammers werken zodoende met een geweldig gevoel toe naar de ontmoeting met Ajax. “Ons zelfvertrouwen is helemaal terug. Laten we in dat opzicht toch nog even de week met Ajax, AZ en RB Salzburg afwachten, dat is een heel belangrijke week voor ons”, zo blikt Hancko vooruit op de komende wedstrijden. De Slowaak, die na het uitvallen van Timber de aanvoerdersband om zijn arm kreeg, kan er echter niet omheen dat zijn ploeg ‘lekker’ draait. “We zijn Mats Wieffer en Lutsharel Geertruida kwijtgeraakt, maar het lijkt erop dat alles nu toch weer in elkaar valt. Alleen, PSV wint de wedstrijden tot nu toe zó makkelijk, dat is wel een dingetje.”

PSV is na tien wedstrijden nog altijd foutloos in de Eredivisie. Feyenoord verloor weliswaar nog niet, maar speelde wel al vier keer gelijk. Daardoor is de achterstand op PSV, weliswaar met een wedstrijd minder gespeeld, al twaalf punten. Bij een zege op Ajax verkleinen de Rotterdammers het gat tot negen punten.

