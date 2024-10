Quinten Timber verschijnt niet voor de camera van ESPN, Brian Priske reageert

Brian Priske heeft zondagmiddag een eerste update gegeven over de blessure van . De Deense coach van de Rotterdammers gaf aan dat de middenvelder 'oké' is, maar veel pijn heeft aan zijn enkel. Daarom verscheen Timber zelf ook niet voor de camera na de overwinning van Feyenoord in de Domstad: 0-2.

De 23-jarige voetballer van Feyenoord viel in de slotfase van de wedstrijd van de Rotterdammers tegen FC Utrecht uit met een vervelende enkelblessure, nadat hij zijn enkel tijdens het duelleren met een tegenstander verdraaide. Een zorgelijk moment, aangezien woensdagavond voor Feyenoord De Klassieker tegen Ajax op het programma staat. Priske hoopt dat zijn aanvoerder deze wedstrijd kan halen, maar kan de ernst van de blessure momenteel nog niet goed inschatten.

"Hij is oké", begint Priske bij ESPN als verslaggever Sinclair Bischop hem vraagt naar de blessure van Timber: "Hij heeft natuurlijk veel pijn aan zijn enkel, verdraaide hem in dat laatste duel. Hopelijk is het niet te serieus, maar we moeten natuurlijk wachten tot morgen om de reactie te zien. Je hebt altijd je twijfels wanneer spelers eraf moeten. Maar dat is ook een onderdeel van voetbal en zoals ik zei: ik hoop dat het niet zo erg is."

Timber stond zondagmiddag wegens zijn blessure ESPN niet te woord na afloop van de wedstrijd tegen Utrecht, zo maakte Bischop voorafgaand aan zijn interview met Priske bekend. De medische staf nam de middenvelder vlak voor eindsignaal mee naar de kleedkamer, waar zijn enkel gekoeld werd.

