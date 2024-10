Blessurezorgen voor Feyenoord richting Klassieker: uitblinker valt vlak voor tijd uit in Utrecht

heeft zondagmiddag tijdens FC Utrecht - Feyenoord voortijdig het veld moeten verlaten. De middenvelder, die zelf scoorde, blesseerde zich bij een tackle op Miguel Rodriguez.

Feyenoord stond in de 89ste minuut met 0-2 voor en er leek geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van Brian Priske. Na een poging om de bal af te pakken van Utrecht-invaller Rodriguez, bleef Timber echter aangeslagen liggen. Omdat zijn tackle bovendien niet correct was, kreeg hij vervolgens van scheidsrechter Allard Lindhout geel.

Tijdens de tackle verstapte Timber zich, zijn rechterenkel maakte een ongelukkige beweging. De middenvelder probeerde het nog enkele minuten, maar ging vervolgens toch weer op het gras zitten. Hij zou vervangen worden door Chris-Kevin Nadje.

Het door blessures geplaagde Feyenoord zou een periode zonder Timber erg slecht uitkomen. De middenvelder is de aanvoerder en bovendien een van de beste spelers van het team, maar er komen ook zeer belangrijke wedstrijden aan. Aankomende woensdag staat De Klassieker tegen Ajax op het programma, terwijl enkele dagen later AZ naar Rotterdam komt. In de weken erna komt Feyenoord ook weer in actie in de Champions League: Salzburg-thuis en City-uit. Voor de wedstrijd tegen FC Utrecht werd ook al bekend dat Jordan Lotomba De Klassieker aan zich voorbij moet laten gaan.

Kan Feyenoord een blessure van Quinten Timber tegen Ajax opvangen? Laden... 46.1% Ja 53.9% Nee 141 stemmen

