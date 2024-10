Deze boodschap toonde Carranza na openingsgoal bij Utrecht - Feyenoord

Feyenoord-spits heeft zijn basisdebuut, in het uitduel bij FC Utrecht, opgeluisterd met het maken van de 0-1. De Argentijn toonde daarna een boodschap op zijn ondershirt, maar de camera's van ESPN brachten niet in beeld wat er nou te lezen viel.

Carranza stond na twaalf minuten spelen op de goede plek om een scherpe voorzet van linksback Hugo Bueno bij de tweede paal binnen te schieten. De basisdebutant keek gelijk om naar de grensrechter, maar zag tot zijn opluchting de vlag omlaag houden: geen buitenspel, 0-1. Bij het juichen toonde Carranza vervolgens een boodschap op zijn ondershirt, maar de televisiekijkers kregen niet in beeld wat er nou precies te lezen viel.

Inmiddels is duidelijk wat Carranza het publiek liet zien: 'R.I.P. Holden' (rust in vrede, Holden). Daarmee verwijst de spits naar het overlijden van Holden Trent, met wie hij samenspeelde bij Philadelphia Union. Zaterdagavond werd bekend dat de keeper op 25-jarige leeftijd is heengegaan, de oorzaak van zijn overlijden is nog niet bekendgemaakt.

Na een schitterende voorzet van Hugo Bueno opent Julián Carranza de score 🇦🇷✨#UTRFEY — ESPN NL (@ESPNnl) October 27, 2024

"Goede teamgenoot én een goed persoon"

In een interview met ESPN komt Carranza nog even terug op zijn relatie met Trent en het moment na het doelpunt. "Hij (Trent, red.) had gisteren opeens een probleem en is overleden. Veel mensen denken nu aan hem. Hij was een zeer fijne teamgenoot en zeer fijn persoon. We zullen hem altijd herinneren als een goede jongen, een goede keeper, maar vooral als een goed persoon. Het was een triest moment (bij het doelpunt, red.), maar ik ben blij dat ik vandaag heb gescoord en zo wat liefde naar zijn familie heb kunnen sturen."

Julián Carranza eert overleden oud-ploeggenoot Holden Trent:



"We zullen hem altijd herinneren als een goede jongen, een goede keeper maar vooral als een goed persoon" 🙏#UTRFEY — ESPN NL (@ESPNnl) October 27, 2024

