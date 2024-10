Voetbalwereld rouwt na overlijden Amerikaanse doelman Holden Trent (25)

Amerikaanse doelman Holden Trent is zaterdag overleden, zo maakt zijn club Philadelphia Union bekend. De sluitpost is 25 jaar oud geworden. Het is niet bekend waaraan Trent is overleden.

De Amerikaanse voetbalwereld is opgeschud door het plotselinge overlijden van Holden Trent. “Philadelphia Union is kapot van het hartverscheurende overlijden van Holden Trent”, schrijft zijn club in een statement op X. “Hij was een geweldige speler. Maar nog belangrijker was hij een toegewijde zoon, broer, verloofde en teamgenoot die iedereen om hem heen beter maakte. Hij was de belichaming van doorzettingsvermogen en zal enorm gemist worden.” De club geeft vervolgens aan verder geen verklaringen te geven uit respect voor zijn vrienden en familie.

Ook de Major League Soccer, de Amerikaanse competitie, betuigt steun aan Philadelphia Union en de familie van Trent. “Een jonge keeper met een mooie toekomst. Trent toonde zich elke dag professioneel als hij samenwerkte met de andere keepers bij Philadelphia”, leest het. “We willen zijn verloofde, familie, vrienden, teamgenoten en iedereen bij Philadelphia Union condoleren met dit verlies.”

De Trent stond sinds december 2022 onder contract bij Philadelphia Union, maar speelde geen wedstrijden voor het eerste elftal. Wel kwam hij tot zes duels in het tweede in de MLS Next Pro.