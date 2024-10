Feyenoord-speler maakt 'belachelijke' indruk: 'Een van de beste die ik zie'

vertolkte woensdagavond een heldenrol bij de Champions League-zege van Feyenoord op Benfica. De middenvelder was goed voor twee doelpunten en ontvangt grote complimenten van Youri Mulder en Royston Drenthe in de nabeschouwing van Ziggo Sport.

Milambo zette de Rotterdammers in de eerste helft op 0-2 na een fraaie actie, waarbij Nicolás Otamendi te kijk werd gezet met een panna. In de blessuretijd besliste de pas negentienjarige middenvelder het duel met een knap schot vanaf de rand van de zestien. Bij Ziggo Sport komen enkele acties van de talentvolle speler in beeld.

“Zijn voetenwerk, hé. Dat is geweldig!”, begint Mulder. Drenthe doet er een schepje bovenop: “Belachelijk… zijn voetenwerk is op dit moment – volgens mij – een van de beste die ik zie. Hij is héél lichtvoetig", sluit de analist af.

Tijdens de wedstrijd kreeg Milambo al behoorlijk veel complimenten van buitenlandse voetballiefhebbers.

