Buitenlandse voetbalfans praten massaal over één speler van Feyenoord

is één van de absolute uitblinkers tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Benfica en Feyenoord, zo stellen talloze buitenlandse voetbalfans. De middenvelder van de Rotterdammers krijgt ontzettend veel complimenten na de eerste helft, valt er te lezen in berichten op X.

Feyenoord kende een weergaloze eerste helft op bezoek bij Benfica, waarin de ploeg van Brian Priske met 0-2 aan de leiding ging. Waar Ayase Ueda voor de openingstreffer zorgde, was het Milambo die de Rotterdammers met een fraai hoogstandje op 0-2 bracht.

De negentienjarige middenvelder rondde uitstekend af, nadat hij Nicolás Otamendi te kijk had gezet met een panna. Milambo is na zijn doelpunt onderwerp van gesprek over de hele wereld, zo blijkt uit ontzettend veel berichten op sociale media. Hieronder een bundeling van reacties op Milambo.

Milambo would be an interesting midfield partner for Rice. — Bastian (@bastiandotnet) October 23, 2024

Antoni Milambo (19y) o criativo de destacar.



Ayase Ueda, sem ser super evoluído fisicamente, consegue ser eficaz em atacar o espaço como um atacante cerebral. Muitas vezes com desmarcações inteligentes que passam por despercebido.



Quinten Timber e Hugo são Bueno(s) — Kevin Fernandes (@kevinaraujof) October 23, 2024

Já encontrei 1 Milambo fã (além de mim)😅 — Sérgio Ribeiro (@sribeiro2001) October 23, 2024

Feyenoord is playing that good football. Didn't expect them to play that well.



But Milambo is such an amazing player. His ceiling is really high. Becoming an impactful starter in his first season is a really good archievement already.



Hwang is also incredible. Really a steal. https://t.co/NtwiwW1zEp — Michal (@MichalWJK) October 23, 2024

Very impressive first half by Feyenoord, they continue their good form after the performance in Deventer.



Been looking with extra attention to Antoni Milambo (19) 🇳🇱 and Ibrahim Osman (19) 🇬🇭.



Milambo has some amazing attacking flair and has the ability to accelerate during his… pic.twitter.com/nq0g1jnYCj — Football from NL (@FootballfromNL) October 23, 2024