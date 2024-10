Feyenoord wordt goal 'ontnomen', maar daarna slaat Milambo genadeloos toe

Een doelpunt van Feyenoord is afgekeurd in de wedstrijd tegen Benfica. Jordan Lotomba beging een overtreding op Nicolás Otamendi, voordat Ayase Ueda de 0-2 dacht te maken. De arbitrage keurde de treffer af. Niet veel later maakte Antoni Milambo alsnog de 0-2.

Ueda, die Feyenoord in minuut 12 op voorsprong had gezet, dacht in de 25ste minuut zijn tweede goal van de avond te maken, Na een voorzet van In-Beom Hwang werd een inzet van David Hancko gekeerd door keeper Anatoliy Trubin, maar in de rebound schoot Ueda van dichtbij binnen. Scheidsrechter Halil Umut Meler zag aanvankelijk geen reden om de goal af te keuren, maar werd door videoscheidsrechter David Coote naar de kant geroepen.

Op de beelden was te zien dat Lotomba zijn tegenstander Otamendi vasthield toen de corner werd genomen. De bal belandde niet bij hen en dus vond Ziggo Sport-commentator Vincent Schildkamp niet dat de treffer gannuleerd hoefde te worden. “Ja… Als hij hem hiervoor gaat terugdraaien… Lotomba doet dat tamelijk onhandig, ja.”

Toch besloot Meler wel om de treffer af te keuren, waardoor het 0-1 bleef. Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is het daar ook allerminst mee eens. “Feyenoord wordt daar toch gewoon een goal ontnomen tegen Benfica? Dit soort situaties zie je tig keer in allerlei wedstrijden”, schrijft hij.

Milambo maakt de 0-2

Lang hoefde Feyenoord niet te treuren om het afgekeurde doelpunt, want acht minuten later was Feyenoord weer trefzeker. Antoni Milambo speelde Otamendi door de benen, schoot hard raak van dichtbij en zette Feyenoord zo op een 0-2 voorsprong. Hoewel Benfica opnieuw klaagde over een overtreding die in de aanloop zou zijn gemaakt, werd deze treffer niet afgekeurd.

Werd de goal van Ayase Ueda terecht afgekeurd? Laden... 22.2% Ja 75% Nee 2.8% Geen mening 108 stemmen

