Hélène Hendriks opent Ziggo-analyse met ‘rare bewoording’ over Feyenoord

Hélène Hendriks vraagt zich af of Feyenoord woensdagavond als underdog aan de aftrap verschijnt tegen Benfica in de Champions League. Royston Drenthe denkt van niet, zo laat hij weten in de analyse van Ziggo Sport op de wedstrijd.

“Royston, iedereen heeft het erover: kan Feyenoord gaan stunten, vanavond? Of is dat eigenlijk een rare bewoording?”, begint Hendriks tegen oud-voetballer Drenthe. “In dit geval wil ik het wel een rare bewoording noemen. Om het feit wat Feyenoord heeft gepresteerd en behaald heeft vorig seizoen, mogen ze wel een andere benoeming krijgen. Die verdienen ze”, reageert hij.

“Misschien ook omdat ze nu in een redelijke flow zitten. We hebben een geweldige wedstrijd gezien afgelopen weekend”, vult Hendriks, die doelt op de klinkende 1-5 overwinning van Feyenoord op Go Ahead Eagles, aan. “Het valt in een keer wel wat meer in elkaar. Waar dat dan precies in zit? Trauner is er weer bij, die geeft meer vastigheid. Voorin lijkt het ook allemaal wat beter bij elkaar te passen”, zegt Youri Mulder, ook aanwezig bij de analyse van Ziggo Sport.

De analist noemt Ayase Ueda als voorbeeld. “Hij speelde misschien niet zijn beste wedstrijd tegen Girona, maar hij werkt wel. Het is meer een team geworden, daar lijkt het op”, zegt Mulder. Feyenoord neemt het woensdagavond om 21.00 uur op tegen Benfica voor de derde competitiewedstrijd van de Champions League.

