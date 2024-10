Opstelling Feyenoord: Brian Priske komt met goed nieuws voor kraker tegen Benfica

Feyenoord-trainer Brian Priske houdt in de uitwedstrijd tegen Benfica in de Champions League vast aan de namen die afgelopen zaterdag nog met 1-5 te sterk waren voor Go Ahead Eagles. Dit betekent dat Gernot Trauner opnieuw een basisplaats heeft en Hugo Bueno fit genoeg is om aan de aftrap te verschijnen. De ontmoeting tussen Benfica en Feyenoord begint woensdagavond om 21.00 uur.

Feyenoord ging in de eerste wedstrijd in de competitiefase van de Champions League keihard onderuit tegen Bayer Leverkusen (0-4), maar wist voor de recente interlandperiode met 2-3 te winnen van Girona (2-3). De zege in Spanje heeft het elftal van trainer Priske veel vertrouwen gegeven. Feyenoord versloeg een paar dagen later ook FC Twente en was afgelopen zondag veel te sterk voor Go Ahead Eagles. De Rotterdammers werken dus met een goed gevoel toe naar het treffen met Benfica, waarin ze nog wat recht hebben te zetten. Een oefenwedstrijd tegen Benfica in de voorbereiding op dit seizoen eindigde nog in een ontluisterende 5-0 nederlaag.

In de aanloop naar de ontmoeting in Lissabon was het de vraag of Bueno op tijd fit zou zijn om de aftrap te halen. De huurling van Wolverhampton Wanderers verschijnt straks ‘gewoon’ aan de aftrap. Jordan Lotomba, Dávid Hancko en Trauner completeren de defensie, waar Timon Wellenreuther uiteraard het doel verdedigt. Op het middenveld en in de aanval houdt Priske eveneens vast aan de spelers die Go Ahead Eagles afgelopen zaterdag van de mat speelden. Quinten Timber, In-beom Hwang en Antoni Milambo vormen dus het middenrif, Ibrahim Osman, Ayase Ueda en Igor Paixão moeten voorin voor de doelpunten gaan zorgen.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Trauner, Hancko, Bueno; Milambo, Hwang, Timber; Osman, Ueda, Paixão.

Benfica staat met oud-Feyenoorders

Voor Feyenoord betekent het duel in Lissabon opnieuw een weerzien met Orkun Kökçü en Fredrik Aursnes. Beiden hebben een verleden in Rotterdam-Zuid. Aursnes maakte na het seizoen 2021/22, waarin Feyenoord de finale van de UEFA Conference League bereikte, de overstap naar de Portugese topclub. Kökçü deed dat een jaar later. Zowel Aursnes als Kökçü heeft woensdagavond een basisplaats, evenals de Argentijnse vedette Angel Di Maria en voormalig AZ-spits Vangelis Pavlidis.

Opstelling Benfica: Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino, Kökçü; Di Maria, Pavlidis, Aktürkoglu.

Benfica vermorzelt Atlético Madrid

Feyenoord mag z’n borst natmaken. Benfica maakte drie weken geleden nog een geweldige indruk in de Champions League. De Portugezen waren op eigen veld met 4-0 te sterk voor Atlético Madrid, nadat ze in de eerste speelronde al met 2-1 hadden gewonnen van Rode Ster Belgrado. Ze hopen tegen Feyenoord dus de derde driepunter in de wacht te slepen, terwijl de bezoekers de overwinning op Girona een passend vervolg willen geven. In de nationale competitie bezet Benfica met zestien punten uit de eerste zeven duels de derde plaats. De achterstand op koploper Sporting Portugal is, weliswaar met één wedstrijd minder gespeeld, acht punten.

