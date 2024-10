Benfica - Feyenoord op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Feyenoord neemt het woensdag tijdens de derde speelronde in de Champions League op tegen de Portugese grootmacht Benfica. De wedstrijd in Lissabon betekent voor de Rotterdammers een weerzien met oude bekende Orkun Kökçü en Fredrik Aursnes. Het duel tussen Benfica en Feyenoord wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat? En hoe is de wedstrijd te bekijken als je geen klant bent van Ziggo?

Hoe laat begint Benfica - Feyenoord?

De wedstrijd tussen Benfica en Feyenoord begint woensdagavond om 21.00 uur. De UEFA heeft de Tuk Umut Meler aangesteld om het duel in het Estádio da Luz als scheidsrechter in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt Benfica - Feyenoord uitgezonden?

Het Champions League-duel tussen Benfica en Feyenoord wordt rechtstreeks uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, bij abonnees van de betaalzender te vinden op kanaal 14.

Hoe bekijk je Benfica - Feyenoord als je geen klant bent van Ziggo?

Wie geen abonnement heeft bij Ziggo, maar bijvoorbeeld bij KPN of Odido zit, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo Go-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.

Hoe staan Benfica en Feyenoord ervoor in de Champions League?

Benfica is meer dan uitstekend gestart in het miljardenbal. De Portugezen begonnen het Europese avontuur met een kleine uitzege op Rode Ster Belgrado (1-2), maar maakten vooral indruk in de tweede speelronde. Atlético Madrid, toch een tegenstander van formaat, werd in Lissabon met liefst 4-0 geklopt, mede door een benutte strafschop van voormalig Feyenoord-aanvoerder Kökçü. Op de ranglijst van de Champions League vinden we Benfica dan ook terug op de derde plaats. De Adelaars zijn met Borussia Dortmund, Stade Brest, Bayer Leverkusen, Liverpool, Aston Villa en Juventus de enige van de 36 deelnemende clubs die de maximale score hebben behaald uit hun eerste twee duels.

Het Feyenoord van Brian Priske kende een valse start van het Champions League-avontuur. Het thuisduel met de Duitse kampioen Bayer Leverkusen leverde een teleurstellende 0-4 nederlaag op. Drie weken geleden herstelden de Rotterdammers zich in een knotsgek duel in en tegen Girona van die zeperd. In een wedstrijd die op en neer ging zegevierde Feyenoord uiteindelijk met 2-3, waardoor de ploeg van Priske op dit moment is terug te vinden op plek 22.

Welk resultaat verwacht jij bij Benfica - Feyenoord? Laden... 29.7% Winst Benfica 28.1% Een gelijkspel 42.2% Winst Feyenoord 64 stemmen

