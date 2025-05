Vandaag Inside-pispaal neemt eindelijk plaats aan tafel: ‘Dinsdag te gast’

Vandaag Inside en Cornelis Willem Heuckeroth, beter bekend onder zijn artiestennaam en roepnaam Gordon, liggen weliswaar al tijden overhoop met elkaar, maar het programma is er nu tóch in geslaagd om hem te strikken. Gordon heeft dinsdag in het programma De 538 Middagshow van Radio 538 verteld dat hij volgende week dinsdag (20 mei) zijn opwachting maakt als tafelgast. Opvallend, want hij Gordon haalde vorige maand nog keihard uit naar Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

Gordon ligt al geruime tijd overhoop met de heren van Vandaag Inside. Vorig jaar noemde hij Van der Gijp ‘een emotioneel instabiel, labiel wrak’. Hij zei ook dat hij de heren van het SBS6-programma ‘tuig van de richel’ vindt. Gordon vond dat hij onheus werd bejegend in het programma, waarin zijn zangkwaliteiten belachelijk werden gemaakt. Begin april wilde hij bij een evenement niet op de foto met Genee, zei de presentator.

Artikel gaat verder onder video

“Dat pesten is ongekend. Ik bedoel: dat heb ik aan den lijve meegemaakt vorig jaar, dat je denkt: oké. Dat is heel heftig”, blikte Gordon in april terug bij YourSafe Radio. “Ik ben wel behoorlijk belachelijk gemaakt, ja. Ook gewoon op televisie een stukje laten zien dat ik vals zing. Hoe flauw wil je het hebben? Dat is gewoon ontzettend flauw. En dan niet één keer herhalen, maar tien keer. Het is zó kinderachtig, maar ook low-life ook, weet je wel. Alsof de rest van je carrière niets heeft voorgesteld.” Gordon haalde later hard uit naar de mannen van Vandaag Inside. “Ze hebben nog nooit een risico genomen en nog nooit een bal behoorlijk in een doel kunnen trappen. En ze zitten élke avond maar hun mening te geven. En dan zit er zo’n stoker bij, die Wilfred Genee, en die stookt het nog even aan”, waarna Derksen een ‘ongelooflijk stuk stront’ werd genoemd.

Een bezoek van Gordon aan de studio van Vandaag Inside leek dan ook ondenkbaar, maar nu gaat het er toch echt van komen. “Het is misschien wel leuk om te vermelden… Er is een wonder gebeurd en ik ga ook niet zeggen hoe het is gekomen, want dat gaan we later uitleggen, maar ik zit aanstaande dinsdag bij VI. Hoe vind je dat?”, zo wordt hij geciteerd door Mediacourant. Gordon hoeft naar eigen zeggen geen 14.000 euro te betalen, wat zangeres Anouk naar verluidt wel heeft moeten doen voor haar opwachting in Vandaag Inside. “Weet je wat het is? Ik kan er heel veel over zeggen en ik heb ook echt wel een mening over dat programma en ze hebben mij natuurlijk echt door de mangel gehaald, maar weet je? Ik ben 56, soms moet je gewoon boven dingen gaan staan en denken van: f*ck it.”

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Van der Gijp geniet van vrije avond: 'Kijk niet naar Vandaag Inside' 🔗

👉 Albert Verlinde reageert op roddelblad bij Vandaag Inside: 'Pittig' 🔗

👉 Derksen dreigt volgende gast te cancelen: 'Dit is je laatste avond' 🔗

👉 Vrouw Van der Gijp nagelt 8 mensen genadeloos aan schandpaal 🔗

👉 'Fascinerend hoe Genee de regie kwijtraakte bij Vandaag Inside' 🔗