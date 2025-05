Derksen dreigt volgende gast te cancelen: 'Dit is je laatste avond'

Job Knoester is voor de laatste keer te gast geweest bij Vandaag Inside, zegt Johan Derksen grappend in de uitzending van dinsdagavond. De strafrechtadvocaat bood iets te veel tegengas aan Derksen, vond de oud-voetballer.

Knoester was vorige week woensdag ook te gast en ging toen al meermaals in tegen Derksen, bijvoorbeeld over aanrandingen in Amsterdamse parken, terwijl hij recentelijk juist de nodige kritiek ontving omdat hij te nadrukkelijk de lijn van Derksen zou volgen. “We hebben een evaluatiegesprek gehad”, zegt Genee dan ook in de uitzending van dinsdag, waar Knoester bij was.

Derksen vult aan: “Het probleem met Job is… Jullie zeiden tegen mij: ‘We moeten naast jou een clowntje hebben dat het altijd met je eens is en om je lacht.’ Toen kwamen we uit bij Job. Die heeft geen eigen mening en waait met alle winden mee. Hij heeft het totaal in de war geschopt. Hij was heel obstinaat. Ik denk dat we Job moeten vertellen dat dit zijn laatste kans is, want dit tolereren we niet meer.”

Later in de uitzending gaat Knoester opnieuw tegen zijn tafelgenoten in. Hij is het bijvoorbeeld oneens met de wijze waarop Derksen en René van der Gijp de rode kaart van Wouter Goes bij Go Ahead Eagles – AZ beoordeelden. Volgens Knoester kon Goes zijn tegenstander Enric Llansana ernstig blesseren met zijn tackle; Derksen en Van der Gijp zijn het daar niet mee eens. Genee voelt de bui al hangen. “Ik denk dat dit je laatste avond is, Job.” Derksen grapt: “Ik heb mijn beslissing al genomen.”

VIDEO Job Knoester maakt het te bont bij Vandaag Inside: 'Afschminken, envelopje mee en wegwezen'

