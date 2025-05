Derksen schokt met uitspraak over aanrandingen Amsterdam, Genee grijpt in

Johan Derksen vindt de aandacht voor aanrandingen in Amsterdamse parken overdreven. De Vandaag Inside-analist ergert zich aan het gebruik van het woord ‘aanrandingen’. Zijn uitspraken leiden tot groot onbegrip bij kijkers van het programma, die hun ongenoegen uiten op sociale media. Ook presentator Wilfred Genee spreekt zich uit richting Derksen.

De politie zegt ruim veertig meldingen te hebben ontvangen van vrouwen die door jongens op fatbikes op de billen zijn geslagen in Amsterdamse parken. Volgens de politie gaat het meestal om jonge jongens die hun acties vaak filmen en op sociale media plaatsen.

“Ik vind dat eerder ondeugend dan aanranding”, zegt Derksen over het nieuws. “Er wordt ook zo’n drama van gemaakt… Juridisch gezien is het aanranding, maar bij dat woord denk ik meteen aan grabbelen in broekjes of penetratie.” Strafrechtadvocaat Job Knoester antwoordt: “Dan hebben we het over ontucht, dat is een stapje verder.” Derksen houdt vol dat hij aanranding ‘een vrij zware conclusie’ vindt voor ‘een tik op de kont’.

Knoester reageert met enige verbazing. “Ik heb een dochter en ik wil niet dat zij zo wordt bejegend in het park. Dan word ik wel boos, Johan.” Derksen: “Ik denk: als mijn dochter in het park in Amsterdam gaat hardlopen, en er komt een dertienjarige snotneus die een filmpje wil maken en daar ook helemaal niet bij nadenkt, en er moet dan politie komen in het park om dat te voorkomen… Kom op, jongens. Maak je druk om hoofdzaken.”

Presentator Wilfred Genee mengt zich in het gesprek. “Ik heb ook een dochter in die leeftijd. Ik vraag me af of je hier vrolijk van moet worden. Als je dit allemaal gaat gedogen en Johan Derksen roept op tv ‘wat maakt het allemaal uit…’”

Derksen over TMF-documentaire

In de uitzending liet Derksen zich ook uit over de veelbesproken documentaire over muziekzender TMF. Opvallend was onder meer een verhaal van Isabelle Brinkman, die naar oprichter Lex Harding stapte om over salarisverhoging te spreken. Ze zegt het volgende antwoord te hebben gekregen: “Isabelle, je hebt helemaal gelijk, maar je hebt geen tieten.” Harding zegt zich daar niet in te herkennen.

Derksen reageert: “Dat was voor die man toen een goed argument, want hij moest mensen hebben met tieten.” Strafrechtadvocaat Job Knoester gaat in tegen de oud-voetballer. “Ik ben in de jaren negentig begonnen met werken in de advocatuur. Ook in die tijd was het raar om iemand niet aan te nemen omdat ze kleine borsten heeft.”

