Vandaag Inside krijgt staartje: '1000 beledigingen en bedreigingen'

Strafrechtadvocaat Job Knoester zegt ongeveer duizend ‘beledigingen en bedreigingen’ te hebben ontvangen na zijn uitspraken bij Vandaag Inside over de recente Gaza-demonstratie in Rotterdam. Achteraf zegt Knoester dat hij zich ‘wat genuanceerder’ had kunnen uitlaten.

Knoester suggereerde onlangs dat de demonstratie die vorige week zondag in Rotterdam plaatsvond bewust was gepland op de verjaardag van Adolf Hitler. Vervolgens deed een groep imams aangifte tegen de advocaat, die regelmatig te gast is bij het programma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. Advocaat Haroon Raza, die namens de imams aangifte heeft gedaan, noemde het 'een suggestie die volgens de imams een lasterlijke en gevaarlijk associatie met het nazisme en antisemitisme impliceert'.

De organisatie had in ieder geval op de hoogte moeten zijn van de historie van de datum, zegt Knoester in de uitzending van woensdagavond. “Stel je voor dat ze het van tevoren echt niet zouden hebben geweten, dan kun je als organisatie ook met empathie reageren. Maar wat doen zij? Een aangifte. Ik heb denk ik wel duizend beledigingen en bedreigingen gekregen via Instagram. Dat is niet vreedzaam. “

Job Knoester: 'Had het genuanceerder kunnen zeggen'

Presentator Wilfred Genee vraagt vervolgens hoe Knoester nu denkt over zijn uitspraak. “Ik had het inderdaad wat genuanceerder kunnen zeggen”, erkent hij. “Ik was misschien iets te stellig door te zeggen dat ze het zeker wisten. Het zou mij verbazen als ze het niet wisten. Ik verwacht als organisatie dat je dat uitzoekt. Of ze hebben het niet uitgezocht – dat vind ik niet professioneel – of je wist het wel en dat is kwaadaardig.”

Knoester zegt evenwel ‘niet veel last’ te hebben gehad van de berichten. “Dat viel wel mee. Wel verbaasde ik me over het aantal berichten dat ik kreeg. Mensen doen dat soort dingen wel heel snel, al doen wij daar ook aan mee. Als je zelf flink uitdeelt, moet je ook incasseren.”

