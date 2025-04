Schimmelpenninck haalt uit: 'Niemand likt Derksens hielen schoner'

Sander Schimmelpenninck haalt in zijn column voor De Volkskrant uit naar Job Knoester. Bij Vandaag Inside slaagt niemand erin om 'de hielen van Johan Derksen schoner te likken' dan de strafrechtadvocaat, zo schrijft Schimmelpenninck.

De veertigjarige opiniemaker schrijft zijn column naar aanleiding van uitspraken van Knoester over de grote Gaza-demonstratie die zondag in Rotterdam plaatsvond. Knoeester suggereerde dat die demonstratie bewust op de verjaardag van Adolf Hitler is gepland. Die uitspraak – volgens Schimmelpenninck een ‘krankzinnige complottheorie’ – leidde tot aangifte tegen Knoester van een groep imams.

Artikel gaat verder onder video

Het was niet de eerste keer dat Schimmelpenninck zich ergerde aan Knoester. “Job Knoester was lange tijd een onbekende strafrechtadvocaat, gespecialiseerd in tbs-zaken. Tot hij om onduidelijke redenen in november 2022 opeens aan de bar zat bij het televisieprogramma Vandaag Inside. Hij viel in de smaak – met zijn bloemetjesjasjes, midlifemontuur, strakke spijkerbroeken en van die lullige kleurlaarzen die alleen Nederlandse mannen ‘vlot’ vinden léék hij niet alleen op de man voor je in de rij bij het tankstation, hij bleek ook nog eens hetzelfde te vínden”, schrijft de columnist.

Schimmelpenninck haalt uit naar Job Knoester

“Maar crucialer voor zijn status als stamgast: niemand blijkt de hielen van Johan Derksen schoner te kunnen likken dan Job Knoester. Met aandoenlijke afzwakkinkjes of door de aandacht snel te verleggen, probeert hij het geraaskal van De Snor redelijk te laten klinken. Vaderlijk zou je het kunnen noemen. Bovendien lacht niemand harder om de grappen van René van der Gijp. Behalve Van der Gijp zelf dan.”

Schimmelpenninck gecanceld bij Vandaag Inside

Schimmelpenninck schoof in het verleden nog weleens aan in Vandaag Inside, maar na zijn uitlatingen over de kijkers van het programma is hij niet meer welkom. Presentator Wilfred Genee zei in september overigens nog wel dat hij de opiniemaker graag weer aan tafel zou zien, maar dat Derksen en René van der Gijp daar niet op zitten te wachten.

