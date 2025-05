Soap rond rode kaart Goes krijgt een staartje

AZ is het niet eens met het schikkingsvoorstel dat de tuchtcommissie van de KNVB deed, als gevolg van de rode kaart die kreeg tijdens Go Ahead Eagles - AZ. Het voorstel bestaat uit drie duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk. AZ gaat in hoger beroep.

AZ won zondag met 0-3 van Go Ahead, in een vermakelijke Eredivisie-herhaling van de KNVB-Bekerfinale. Goes nam een hoofdrol op zich door in de eerste helft te scoren en in de blessuretijd van de tweede helft een rode kaart te pakken. De twintigjarige verdediger tackelde Go Ahead-middenvelder Enric Llansana stevig en kreeg rood van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Edvardsen wacht Goes op in catacomben met bijzondere boodschap

De tackle en de rode kaart zijn, net als Goes zelf, onderwerp van gesprek. De verdediger wordt vaak bekritiseerd om zijn gedrag op het veld. Volgens Telegraaf-journalist Mike Verweij zou Goes de kaart hebben gekregen vanwege zijn reputatie, al is zijn collega Valentijn Driessen het er niet mee eens. Tijdens Vandaag Inside stelde Johan Derksen dat Nijhuis met de beslissing een grote fout heeft begaan en dat Goes slachtoffer is geworden van ‘groot onrecht’.

Ook AZ-trainer Maarten Martens is het niet eens met de rode kaart, die een schorsing van de KNVB als gevolg heeft. De tuchtcommissie deed het voorstel om de uitsluiting drie duels te laten duren, waarvan er één voorwaardelijk zou zijn. AZ is het niet eens met het schikkingsvoorstel en gaat ertegen in beroep.

🟥 Wouter Goes pakt direct rood in verhitte slotfase tegen Go Ahead Eagles 😳#gaeaz — ESPN NL (@ESPNnl) May 4, 2025

➡️ Meer nieuws over Go Ahead Eagles - AZ

👉 Naast racistische fan nog iemand met 'misselijk gedrag' bij Go Ahead - AZ 🔗

👉 Llansana onthult: 'Weet je wat de grap is? Goes zei op het veld...' 🔗

👉 Martens zit vol frustraties: 'Als je ziet wat er bij Ajax en PSV gebeurt...' 🔗

👉 Nijhuis negeert opvallend voorstel Deijl om Go Ahead - AZ in toom te houden 🔗

👉 Goes scoort en heeft boodschap voor Go Ahead-fans: 'Dit verzin je niet' 🔗