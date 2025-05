'Fascinerend hoe Genee de regie kwijtraakte bij Vandaag Inside'

Angela de Jong zag Wilfred Genee vorige week donderdag ‘de regie kwijtraken’ bij Vandaag Inside. De columnist laat in de AD Mediapodcast haar licht schijnen op de veelbesproken uitzending, waarin Bram Moszkowicz in discussie ging met Johan Derksen.

In het begin van de uitzending raakten Moszkowicz en Derksen verwikkeld in een lange discussie over de strijd tussen Israël en Hamas, het optreden van het Israëlische leger richting burgers en de reikwijdte van antisemitisme in Nederland. Moszkowicz weigerde zich in de rede te laten vallen en eiste de controle op over de discussie aan tafel, ook toen presentator Genee het onderwerp probeerde te veranderen.

Artikel gaat verder onder video

"Ik vond het grappig en heb met fascinatie zitten kijken hoe zelfs Wilfred Genee de regie kwijt was. Hij kwam er gewoon niet tussen", merkte De Jong op. "Hij probeerde een paar keer ertussen te komen om het programma wat vrolijker te maken, maar Bram ging gewoon door en iedereen was stil. Ik geloof niet dat het iemand anders ooit gelukt is om zoveel aan het woord te zijn en zo de regie over te nemen. Dat vond ik echt fascinerend."

LEES OOK: Vrouw Van der Gijp komt nu met vernederende bijnaam Moszkowicz

Mediajournalist Dennis Jansen vult aan: "René van der Gijp zei helemaal niets, maar volgens mij hadden ze allemaal het idee: wat gebeurt hier nou?" Het is de vraag of Moszkowicz nog eens terugkeert aan tafel, weet De Jong. "Dat weet je nooit. Ik vind het altijd een beetje sneu als ik Bram Moszkowicz zie. Hij was strafrechtadvocaat en zit nu bij Shownieuws. Het is toch wel een beetje een verloren carrière."

