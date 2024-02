Gepest van Derksen en Van der Gijp doet pijn: ‘Het zit me dwars, je wordt landelijk uitgelachen’

Cornelis Willem Heuckeroth, beter bekend onder zijn artiestennaam Gordon, werd vorige week te kakken gezet door Johan Derksen en René van der Gijp in het televisieprogramma Vandaag Inside, vanwege de presentatie van zijn nieuwe album. De zanger erkent dinsdagavond live op televisie dat dat hem veel pijn heeft gedaan.

Gordon presenteerde vorige week voor het eerst in acht jaar weer een nieuw muziekalbum: Album van mijn leven. In Vandaag Inside werden er beelden getoond van de presentatie. Vaste tafelgasten Derksen en Van der Gijp lieten op niet mis te verstane wijze merken niet onder de indruk te zijn van het gezang van 55-jarige zanger, die volgens het duo stukken vals zong. “Wilfred, dit is nog slechter dan Frank Boeijen”, zei Derksen spottend tegen presentator Wilfred Genee.

“Ja, nee, hier is René le Blanc Frank Sinatra bij”, vulde Van der Gijp aan, waarna de oud-voetballer in lachen uitbarstte. Daarmee was de koek echter nog niet op, want daarna ging het nog ongeveer twee minuten over Gordon. De artiest werd flink op de hak genomen door Derksen en Van der Gijp, terwijl ook Albert Verlinde, een andere tafelgast, een duit in het zakje deed: “Ik ben een theaterman, ik ben een entertainmentman. Dit is toch amateurisme? Dat je toewerkt naar een comeback, dat je een album maakt… Dit is je moment. Dit moet je goed doen!”

Derksen vond het verwonderlijk dat Gordon niet tegen zichzelf in bescherming was genomen door zijn omgeving. “Hij heeft toch een producer en muzikanten, die horen dat hij dat inzingt? Die moeten toch zeggen: dit moet jij niet doen?”, vroeg de ervaren analist zich af.

Gordon geeft dinsdagavond live op televisie toe dat het gepest aan tafel bij Vandaag Inside hem pijn heeft gedaan. “Het zit me in zoverre dwars, dat soort dingen doen gewoon pijn. Je komt met iets heel leuks na acht jaar. Ik maak een hele mooie nieuwe cd en dan word je daar landelijk om uitgelachen”, zegt hij in het televisieprogramma Sophie & Jeroen in gesprek met presentator Jeroen Pauw.

Pauw vraagt zich af of Gordon ook niet een beetje moet kunnen incasseren. “Tuurlijk, dat is allemaal prima”, reageert de zanger. “Maar je kan niet zeggen dat ik niet kan incasseren als je weet wat ik de afgelopen jaren voor bagger over me heen heb gekregen, dan moet je echt wel wat kunnen incasseren. We kunnen er lang of kort over praten, maar ik heb een heel mooi nieuw album gemaakt en ik ben daar supertrots op.”