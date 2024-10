Sterk Feyenoord haalt uit in Deventer en is klaar voor weerzien met oude bekenden

Het uitduel bij Go Ahead Eagles heeft zaterdagavond een ruime zege opgeleverd voor Feyenoord: 1-5. De Rotterdammers stonden halverwege al met 0-3 voor en liepen in het tweede bedrijf nog verder weg bij de thuisploeg, voordat Oliver Edvardsen de eer nog enigszins redde voor de Deventenaren. Het Feyenoord van trainer Brian Priske lijkt met de afgetekende zege klaar voor woensdag, als het in de Champions League in Lissabon aantreedt tegen het Benfica van oude bekenden en .

In de Adelaarshorst stond er, kijkend naar de ranglijst, een subtopper tussen Go Ahead Eagles en Feyenoord op het programma. Met dertien punten begonnen de ploegen als de nummers zes en zeven van de Eredivisie aan het onderlinge duel, wat voor de Rotterdammers toch een tegenvaller was. Brian Priske moet zijn draai nog vinden, maar verschafte zich in de afgelopen speelronde enige lucht met een overwinning op concurrent FC Twente. Tegen Kowet koos de Deense coach voor het eerst dit seizoen voor Gernot Trauner, die in zijn interlands met Oostenrijk een goede indruk achterliet. Aan de andere kant was voor de enige Deventerse international, Olivier Antman, ook een basisplaats: Paul Simonis sleutelde niet aan zijn basisopstelling.

Onder luide aanmoedigingen van het publiek begon zijn ploeg enthousiast aan het duel. Door hoog druk te zetten en handig tussen de linies te combineren ontstond er de nodige dreiging voor de bovenliggende thuisploeg. De kansen waren echter voor de bezoekers, die mee gingen in het snelle en attractieve spel van de openingsfase. De poging van Hwang In-Beom belandde echter op de vuisten van de keeper, terwijl een kopbal van de vrijstaande Antoni Milambo naast vloog. Driemaal bleek uiteindelijk scheepsrecht. Na een geweldige opening van Igor Paixao passeerde Osman zijn directe tegenstander op pure snelheid, waarna hij de bal overtuigend in het dak van het doel schoot.

Het deed de Rotterdammers duidelijk goed, want het spel van de ploeg werd zienderogen beter. Het middenveld van Feyenoord begon beter te combineren en de druk werd steeds verder opgevoerd. Zodoende kreeg Go Ahead steeds meer problemen met de opbouw. Luca Plogmann schoot een bal zo over de zijlijn en leverden Bobby Adekanye en Joris Kramer risicovolle ziekenhuisballen af. De mislukte pass van de potige centrale verdediger werd de thuisploeg fataal. Na een ingreep van Osman kon Milambo er met de bal vandoor, waarna de 19-jarige middenvelder via de paal de tweede treffer van de avond binnenschoot.

Kort voor rust volgde nog de 0-3. Na een handige balverovering besloot Quinten Timber op de rand van de zestien uit te halen, waarna zijn poging buiten het bereik van Plogmann binnenviel. Overigens moesten de bezoekers het voornamelijk hebben van afstandsschoten, want voorzetten kwamen meermaals niet aan óf werden niet gegeven. Ueda was mede daardoor onzichtbaar en was zichtbaar gefrustreerd. Na een geweldige aanval mocht de Japanner kort voor het uur eindelijk juichen. Een paar snelle combinaties werden opgevolgd door een lage voorzet van Osman. Milambo stapte daar handig overheen, waardoor de spits eenvoudig de vierde Feyenoord-treffer kon binnenschieten.

Ondertussen liet Go Ahead soms nog even van zich horen, maar Timon Wellenreuther was keer op keer op zijn post om de lange ballen of halve pogingen eenvoudig te keren. Vaak kwam de thuisploeg daar echter niet, want Timber vervulde zijn rol als stofzuiger met verve. De ploeg van Priske bleef ondertussen veel energie in de wedstrijd steken. Kansen werden echter schaars, maar dat betekende niet dat het laatste doelpunt gevallen was. De treffer van invaller Julian Carranza werd in eerste instantie nog afgekeurd voor buitenspel, maar na ingrijpen van de VAR stond er alsnog 0-5 op het bord.

Toch kwamen er nog twee smetjes op de overwinning. Gelijk na het vijfde doelpunt snelde Olivier Edvardsen tussen twee Feyenoord-verdedigers naar het Rotterdamse doel, waarna hij de bal om Wellenreuther heen krulde en de eretreffer voor de thuisploeg aantekende. Daarnaast viel Hugo Bueno nog geblesseerd uit.



