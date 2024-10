Feyenoord maakt 'een van mooiste goals' dit seizoen, tweet en reactie van Priske spreken boekdelen

Een prachtige teamgoal van Feyenoord in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Na een vlotte aanval over meerdere schijven werkte de 0-4 binnen. Commentator Mark van Rijswijk spreekt van een van de mooiste doelpunten van het seizoen.

Feyenoord bouwde met succes op van achteruit. Quinten Timber kreeg de bal bij Antoni Milambo, die in de middencirkel Igor Paixão aanspeelde. Paixão nam de bal enkele meters mee en verstuurde een diagonale pass richting Ibrahim Osman aan de rechterflank. De bal werd door Osman in één keer doorgespeeld naar Milambo, die in het strafschopgebied een overstapje maakte en zo Ueda in staat stelde om de 0-4 binnen te schieten.

Commentator Mark van Rijswijk van ESPN was diep onder de indruk van het doelpunt. “Wat een schitterende treffer! Dit is, niet door de afronding maar door de aanval, een van de mooiste doelpunten die we dit seizoen hebben gezien”, zei hij. “Een prachtaanval werkelijk van Feyenoord. Je hebt pegels van dertig meter die erin vliegen, omhalen van buiten de zestien, maar je hebt ook héél goed voetbal. Een aanval uit het boekje. Werkelijk alles klopt. Feyenoord speelt Go Ahead hier helemaal zoek.”

Feyenoord schrijft zelf op X: “Wow. Just wow.” In een andere tweet benoemt de club de volgorde van de aanval. “Wellenreuther - Bueno - Hancko - Wellenreuther - Hancko - Hwang - Hancko - Bueno - Timber - Milambo - Paixão - Osman - (Milambo) – Ueda.” Langs de lijn was ook de reactie van Brian Priske veelzeggend. De trainer juichte uitbundig. "Dit zijn zulke lekkere goals voor een trainer", zei Van Rijswijk.

Wat een prachtaanval van Feyenoord 🤤#GAEFEY — ESPN NL (@ESPNnl) October 19, 2024 🤯



Wellenreuther - Bueno - Hancko - Wellenreuther - Hancko - Hwang - Hancko - Bueno - Timber - Milambo - Paixão - Osman - (Milambo) - Ueda https://t.co/oLrLlfKRlv — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 19, 2024

