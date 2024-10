Feyenoord worstelt zich langs Girona in krankzinnige wedstrijd

Feyenoord heeft woensdagavond in een krankzinnige wedstrijd met 2-3 gewonnen op bezoek bij het Spaanse Girona. In een open duel waarin beide teams vooral in de eerste helft veel mogelijkheden kregen, lukte het Feyenoord uiteindelijk om de overwinning over de streep te trekken. Feyenoord scoorde via en eigen doelpunten van Yangel Herrera en Ladislav Krejcí. Voor Girona scoorden David López en . Beide teams misten een strafschop. Namens Feyenoord miste Ayase Ueda en voor Girona faalde Bojan Miovski vanaf elf meter.

Bij Feyenoord voerde trainer Brian Priske één wijziging door ten opzichte van de wedstrijd tegen NEC van afgelopen zaterdag. Linksback Hugo Bueno stond in de basis, dat ging ten koste van Gijs Smal. Donny van de Beek stond aan de aftrap bij Girona. Daar was hij de enige Nederlander omdat Daley Blind geblesseerd is en Arnaut Danjuma op de bank begon.

In de negentiende minuut kwam Feyenoord op achterstand na een corner. Bueno keerde een een kopbal op de lijn, maar had vervolgens geen antwoord op de rebound die binnen gewerkt werd door David López: 1-0. Vier minuten na de openingstreffer kwam Feyenoord weer op gelijke hoogte toen Igor Paixião aan mocht leggen voor een vrije trap. Hij draaide de bal het strafschopgebied in waar Yangel Herrera de bal met zijn borst in zijn eigen doel liep: 1-1.

In de 33e minuut kwam Feyenoord op voorsprong, toen het via vooral Timber perfect druk zette. Paixão ontving de bal en zette Antoni Milambo met een steekbal alleen voor de keeper waarna de middenvelder koel af rondde: 1-2. Weer twee minuten later had Ayase Ueda Feyenoord op rozen kunnen zetten uit een penalty, maar de Japanner kreeg de bal vanaf de stip niet langs Paulo Gazzaniga, die knap redde in de rechterhoek.

Vlak na rust kwam Feyenoord met de schrik vrij toen David Hancko een voorzet van Van de Beek in eigen doel werkte, maar de oud-Ajacied bleek een paar centimeter buitenspel gestaan te hebben waardoor er een streep door het doelpunt ging. In de 66e minuut ontsnapte Feyenoord weer aan een tegendoelpunt toen Milovski een strafschop miste.

Timon Wellenreuther stopte de penalty die hij zelf veroorzaakt had door diezelfde Milovski licht aan te tikken na het loslaten van een voorzet. In de 73e minuut was het dan toch raak voor de Spanjaarden. Danjuma passeerde vanaf links vier verdedigers en legde de bal breed op Van de Beek, die de bal achter Wellenreuther schoot: 2-2. Het was het eerste doelpunt voor Van de Beek sinds 22 mei 2022.

In de 79e minuut kwam Feyenoord uit het niets weer op voorsprong. Hancko zette een aanval op met Paixião, waarna de verdediger de bal laag voor gaf. Daar gleed Krejcí onbedoeld tegen de bal, Gazzaniga kansloos latend: 2-3. Daarna drong Girona flink aan en moest Wellenreuther een paar keer handelend optreden, maar wisten de Spanjaarden niet meer te scoren.

Met de eerste overwinning in de Champions League doet Feyenoord weer mee om de plaatsen in de tussenronde en tankt het vertrouwen voor de rest van het seizoen. De volgende tegenstander is Benfica, in Portugal. Die wedstrijd wordt gespeeld op 23 oktober, na de interland-break. In de competitie wacht komende zondag FC Twente.