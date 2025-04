Vreemd gedrag gespot bij Ajacied Mika Godts: 'Doet-ie nooit, bijzonder'

René van der Gijp en Wim Kieft zijn zeer verbaasd over , de linksbuiten van Ajax. Volgens de analisten is de Belg te weinig bezig met de spits van dienst, wat zijn spel niet ten goede komt.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp geeft de analist van Vandaag Inside aan welke kwaliteiten je moet bezitten als goede buitenspeler. "Je moet kijken waar de spits loopt, je moet hem bedienen. Godts en Traoré zijn totaal niet met die spits bezig. Geen seconde. Dat is bijzonder."

Volgens Kieft heeft dat vooral te maken met hoe het voetbal de laatste decennia is veranderd. "In onze tijd was het heel simpel. In de jeugd van Ajax leerde je vanaf kleins af aan: als spits moest je altijd naar de eerste paal gaan. Maar het voetbal is veranderd."

Van der Gijp denkt dan terug aan 'de goede oude tijd', toen spitsen een veel belangrijke rol hadden. "Toen ik zelf rechtsbuiten was, was je toch wel verplicht om je spits een keer of acht te laten scoren. Als de linksbuiten dat ook doet, scoor je zestien keer. Dan nog wat strafschoppen en andere aangevers en dan heb je 25 doelpunten." De teller van spitsen als Brian Brobbey en Wout Weghorst stokt dit seizoen in Amsterdam, mogelijk door de buitenspelers. "Die Godts zie ik dan lopen en rennen en vliegen, maar die kijkt nooit waar de spits staat. Helemaal nooit", sluit Van der Gijp verbaasd af.

