Kenneth Perez: 'Willen jullie iets grappigs horen over Ayase Ueda? Iets verrassends?'

kan als speler van Feyenoord betere statistieken overleggen dan soms door de buitenwereld wordt gedacht, zo stelt Kenneth Perez. De spits van Feyenoord, die door de blessure van Santiago Giménez momenteel de eerste keus is van trainer Brian Priske, heeft in dienst van Feyenoord een prima moyenne in zijn basisoptredens. Zaterdag was hij nog eenmaal trefzeker tegen Go Ahead Eagles (1-5 zege).

“Willen jullie iets grappigs horen over Ueda? Gewoon, iets verrassends?”, vraagt Perez bij Dit was het Weekend aan tafelgenoten Jan Joost van Gangelen en Kees Kwakman. “Ik zag gisteren een statistiek in beeld tijdens de wedstrijd. Er is veel kritiek op hem, ‘dat gaat niks worden’, maar in zijn acht basisoptredens heeft hij vijf keer gescoord en twee assists gegeven. Dat zijn toch goede cijfers?”

Ueda scoorde als basisspeler van Feyenoord inderdaad vijf keer, verspreid over vijf wedstrijden: tegen Go Ahead Eagles (25 april en 19 oktober), PEC Zwolle (5 mei), NEC (12 mei) en FC Twente (6 oktober). Daar komen dus ook nog twee assists bij. “Dat zijn heel goede cijfers”, vindt Van Gangelen. “Maar waarom is het gevoel dan toch niet goed?”

'Gevoel rond Ueda toch niet goed'

“Omdat veel mensen toch vinden dat hij niet genoeg heeft laten zien”, antwoordt Perez. Dat gevoel is deels te verklaren door de transfersom van Ueda (minstens negen miljoen euro) en het feit dat hij in zijn eerste 22 wedstrijden (1 als basisspeler) slechts 2 keer scoorde. Hij had zich dus nog geen waardig vervanger van Giménez getoond. Maar, zo zegt Perez: “Ik heb vaker gezegd dat hij wel iets heeft wat mij bekoort. Hij maakte inderdaad niet zo’n entree bij Feyenoord als Giménez deed, maar hij heeft toch vijf goals in acht basisoptredens”, aldus Perez.

