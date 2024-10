Priske heeft slecht nieuws: Feyenoord-uitblinker mist Klassieker tegen Ajax

Feyenoord-trainer Brian Priske komt vlak voor de aftrap tegen FC Utrecht (zondag 12.15 uur) met een update over de blessure van rechtsback . De Zwitser viel midweeks een kwartier voor tijd uit in het met 1-3 gewonnen Champions League-duel bij Benfica en moet voorlopig toekijken.

Vrijdag werd al duidelijk dat het duel in Stadion Galgenwaard te vroeg zou komen voor Lotomba: "Hij heeft een kleine blessure opgelopen. We wachten nog op de resultaten van de scans, maar tegen FC Utrecht zal hij niet inzetbaar zijn", liet Priske toen weten.

"Het is wat het is", zegt Priske zondag voor de camera's van ESPN, in gesprek met Fresia Cousiño Arias. "Lotomba is niet fit en zal ook de komende paar wedstrijden er niet bij zijn." In de basisopstelling van Feyenoord wordt Lotomba in Utrecht vervangen door Givairo Read (18), mede omdat Bart Nieuwkoop nog niet volledig hersteld is. "Een makkelijke keuze, Read is de volgende in de pikorde", zegt Priske. "Hij is jong, maar ik vertrouw hem honderd procent. Hij is snel en sterk. Ja, hij mist nog wat andere dingen door zijn gebrek aan ervaring, maar hij heeft vorig seizoen al een aantal goede wedstrijden voor ons gespeeld", aldus de trainer.

Lotomba moet Klassieker Feyenoord-Ajax missen

Het nieuws van Priske betekent dat Feyenoord het in een aantal belangrijke wedstrijden zonder Lotomba moet zien te stellen. Na de krachtmeting in Utrecht wacht de Rotterdammers midweeks het inhaalduel met Ajax (woensdag 30 oktober) en komt volgend weekend AZ op bezoek in De Kuip. Op woensdag 6 november gaat Feyenoord in de Champions League op bezoek bij Red Bull Salzburg.

