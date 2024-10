Opstelling Feyenoord: Priske voert drie wijzigingen door tegen FC Utrecht

De opstelling van Feyenoord voor het uitduel bij FC Utrecht is bekend. Trainer Brian Priske kan ten opzichte van de sensationele 1-3 zege op Benfica in de Champions League niet beschikken over rechtsback , centrale verdediger én spits .

Normaal gesproken is Bart Nieuwkoop de andere optie op de rechtsbackpositie. Die is echter nog altijd niet hersteld van de blessure die hem sinds het uitduel bij FC Groningen op 14 september aan de kant houdt. Waar eerder gespeculeerd werd dat centrale verdediger Thomas Beelen weleens rechts zou kunnen starten, is de keuze uiteindelijk gevallen op de talentvolle Givairo Read. Beelen vindt zichzelf echter wel terug op het wedstrijdformulier, maar dan als vervanger van Trauner in het centrum. De Oostenrijker maakt wel deel uit van de wedstrijdselectie, maar begint in Utrecht op de reservebank Ook spits Ueda, in Lissabon verantwoordelijk voor de 0-1, is niet van de partij. Op zijn positie debuteert Julián Carranza in de basis.

Artikel gaat verder onder video

De overige acht namen die stuntten in Lissabon verschijnen ook in Stadion Galgenwaard aan de aftrap. Dat betekent dat Timon Wellenreuther, ondanks een soms weifelend optreden tegen Benfica, nog altijd de voorkeur krijgt boven Justin Bijlow onder de lat. Beelen en Dávid Hancko vormen het centrum van de verdediging, waar Hugo Bueno de linksbackpositie bekleedt.

Op het middenveld handhaaft Priske het trio Antoni Milambo - In-beom Hwang - Quinten Timber. Voorin wordt Carranza vanaf de flanken ondersteund door Ibrahim Osman en Igor Paixão, van wie deze week bekend werd dat hij zijn contract gaat verlengen tot medio 2029.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Milambo, Hwang, Timber; Osman, Carranza, Paixão

Ook de opstelling van de thuisploeg is bekend. Trainer Ron Jans voert één wijziging door ten opzichte van het elftal dat vorige week een 0-1 uitzege wist te boeken op FC Groningen. Ole Romeny start namelijk op de bank; zijn plek rechts voorin wordt tegen Feyenoord ingenomen door Taylor Booth.

Opstelling FC Utrecht: Barkas; Horemans, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani; Fraulo, Aaronson; Booth, Jensen, Cathline; Min

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-speler maakt 'belachelijke' indruk: 'Een van de beste die ik zie'

De analisten van Ziggo Sport zijn lyrisch over een uitblinker van Feyenoord tegen Benfica.