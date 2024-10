Perez geniet volop tijdens Benfica - Feyenoord: 'Perfecte wedstrijd, zoals Tadic tegen Real Madrid'

Kenneth Perez heeft ongelooflijk genoten van het optreden van Feyenoord-middenvelder in de uitwedstrijd tegen Benfica in de Champions League. Volgens de Deense analist speelde de Zuid-Koreaan een ‘perfecte’ wedstrijd. Het deed Perez denken aan het optreden van Dusan Tadic in de achtste finale van de Champions League tussen Real Madrid en Ajax in het seizoen 2018/19.

Feyenoord was na het vertrek van Mats Wieffer naar Brighton & Hove Albion op zoek naar een nieuwe controlerende middenvelder. Ramiz Zerrouki kreeg in de eerste wedstrijden van dit seizoen het vertrouwen van Brian Priske, maar de international van Algerije stelde flink teleur. Feyenoord telde in de recente transferwindow op de valreep zeven miljoen euro neer voor de komst van Hwang. De Zuid-Koreaan debuteerde in de Champions League-wedstrijd tegen Bayer Leverkusen en is inmiddels niet meer uit de basiself van Feyenoord weg te denken.

Hwang maakte in zijn eerste wedstrijden al een goede indruk, maar speelde evenals zijn ploeggenoten op bezoek bij Benfica zijn beste wedstrijd tot nu toe. Perez was enorm onder de indruk van diens optreden. “Er zijn een paar dingen waardoor Feyenoord nu zo marcheert. Je zegt vaak dat één speler niet het verschil kan maken, maar ik denk het toch wel. Die Hwang… Als je hem zag spelen tegen Benfica… Ik denk dat hij de perfecte wedstrijd speelde”, zo is Perez zondagavond in het programma Dit Was Het Weekend op ESPN erg lovend over de sterkhouder van Feyenoord.

Het optreden van Hwang in Lissabon deed Perez denken aan dat van Tadic namens Ajax tegen Real Madrid. De Amsterdammers kegelden de Spaanse grootmacht in het seizoen 2018/19 uit de Champions League, na een 1-4 overwinning in het hol van de leeuw. Tadic had met een schitterend doelpunt en talloze andere fraaie acties, waaronder een assist op David Neres, een groot aandeel in dat succes. Van de week was het dus de beurt aan Hwang. “Hwang was echt ongelooflijk. Links, rechts, ingespeeld met vier man in zijn rug en hij draait alsnog weg. Het was echt ongekend”, aldus de voormalig voetballer van onder meer Ajax, AZ en PSV.

Perez ziet een groot verschil tussen de eerste wedstrijden van Feyenoord in de huidige jaargang en de laatste paar. Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor Hwang, die het zijn teamgenoten een stuk makkelijker maakt. “Wat hij doet voor Feyenoord… Eerst konden de centrale verdedigers van Feyenoord de bal niet kwijt, dan was het een beetje gehaast. Nu kunnen ze hem áltijd inspelen. Hij is altijd het eerste station, of Timber. Eerst kwam alles op Timber aan toen Hwang er nog niet was. Nu wordt hij ingespeeld en weet je als verdediger dat je goed zit.”

