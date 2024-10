Feyenoord-ster Hwang: 'We kunnen door in de Champions League en PSV inhalen'

Het optimisme is groot bij Feyenoord na de overwinning op Benfica in de Champions League. Het succes van de voorbije weken doet de hoop op een landskampioenschap weer leven in Rotterdam-Zuid. sluit niet uit dat zijn ploeg er nog in slaagt om PSV in te halen.

Feyenoord staat er met zes punten uit drie wedstrijden goed voor in de Champions League. Hwang heeft er vertrouwen in dat de Rotterdammers bij de eerste 24 ploegen zullen eindigen en daarmee de knock-outfase bereiken. In de Eredivisie bedraagt de achterstand op koploper PSV elf punten, al heeft Feyenoord nog een wedstrijd (tegen Ajax) tegoed.

Hwang denkt dat Feyenoord zowel binnen als buiten de landsgrenzen tot grootse dingen in staat is. “We hebben vandaag een groot resultaat behaald. Ik ben trots op de teamspirit van mijn ploeggenoten. Daardoor hebben we deze wedstrijd gewonnen. Als we zo blijven spelen, kunnen we ons plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League en in de Eredivisie kunnen we PSV inhalen. Ja, waarom niet?”

"Als we zo blijven spelen, kunnen we hele grootse dingen bereiken", stelt de Zuid-Koreaan, die zelf al weken uitblinkt bij Feyenoord. Mede door zijn komst is de ploeg beter gaan voetballen, al wijst Hwang vooral naar trainer Brian Priske. "We moeten ook blijven vasthouden aan het plan van de staf."

