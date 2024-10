Quinten Timber trekt ploeggenoot voor de camera: 'Kom hier! Onze sterspeler!'

is trots op Feyenoord na de overwinning op Benfica in de Champions League. De aanvoerder van de Rotterdammers riep tijdens zijn eigen interview ploeggenoot erbij, om hem in de schijnwerpers te zetten.

Timber stond voor de camera van Ziggo Sport en zag Milambo over het veld lopen. “Hey Anto!”, riep hij. “Kom, kom!” Milambo, goed voor twee doelpunten in Lissabon, kwam naast hem staan. Timber gaf hem grote complimenten. “Hier is de Man of the Match met twee goals. Onze sterspeler. Antoni werkt super hard, maar credits naar heel het team hoe we hebben verdedigd en opgebouwd. We hebben het gedaan met goed voetbal en vechten als leeuwen.”

De groei bij Feyenoord is mooi om te zien voor Timber. “Ik zeg het in elk interview. Het heeft tijd nodig, je moet hard trainen en hard werken. Je moet je niet laten beïnvloeden door de critici. Tegen Leverkusen konden we niet voetballen en hadden we niks te zoeken in de Champions League. Nu hebben we zes punten uit drie wedstrijden. Dat zegt genoeg over de mentaliteit van deze groep. Nu is het aan ons om te verbeteren. Dit weekend staat er weer een belangrijke wedstrijd.”

Droom komt uit voor Milambo

Later gaf Milambo zelf ook nog een interview. Hij zei ‘vol met emoties’ voor de camera te staan. “Het is een droom die uitkomt. Ik voel geen druk, maar zo ben ik ook. Ik denk dat ik steeds belangrijker word voor dit team en steeds meer betrokken ben in het spel.” Ook Milambo stak de loftrompet over een andere ploeggenoot: In-Beom Hwang. “Hij is heel belangrijk en zet niet alleen mij maar echt iedereen aan voor en tijdens de wedstrijden. Hij is heel comfortabel aan de bal en weet altijd een medespeler te vinden.”

