Feyenoorder imponeert: 'Ajax mist zo'n type écht, dat heeft Ajax echt niet in huis'

Karim El Ahmadi is van mening dat Ajax een voetballende verdedigende middenvelder mist. De voormalig middenvelder denkt dat de Amsterdammers jaloersmakend zullen kijken naar Feyenoord-middenvelder , die volgens El Ahmadi ook maar al te goed bij Ajax had gepast.

"Ik denk dat Ajax echt een type speler als Hang mist", stelt El Ahmadi in het programma Voetbalpraat, waarin hij met zijn collega's vooruitblikt op het Europa League-duel van Ajax tegen Qarabag: "Iemand die het spel kan verleggen, kan versnellen... Ik denk niet dat Ajax dat echt in huis heeft. Dat is het enige verschil wat ik zie, want ik zie ook wel dat het bij Ajax écht vooruit gaat", geeft El Ahmadi toe: "Ze hebben kwaliteit rondlopen met Wout Weghorst die uit het niets kan scoren en Steven Berghuis die straks weer terugkomt."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Lofzang voor Feyenoord in Nederlandse kranten: ‘Naast de schwung is ook de swing terug’

De analist van ESPN mist alleen een passende speler voor de defensie. Bij andere topclubs in Nederland ziet hij z'n type speler wel rondlopen: "Als ik het verschil zie met PSV (Veerman), Feyenoord (Hwang) en AZ - dat Jordy Clasie voor de verdediging heeft - dat zijn wel type spelers waardoor je beter gaat voetballen. Ik denk niet dat Ajax dit in huis heeft. Ajax mist een type Hwang, die in de eerste opbouwfase aan de bal is", herhaalt El Ahmadi: "Jordan Henderson vind ik meer een nummer acht dan een nummer zes."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Waarom Ajax wel/niet werk moet maken van de terugkeer van Antony

De kansen en de risico's van een terugkeer van Antony bij Ajax.