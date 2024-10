Lofzang voor Feyenoord in Nederlandse kranten: ‘Naast de schwung is ook de swing terug’

De Nederlandse ochtendkranten zijn daags na de Champions League-wedstrijd van Feyenoord lyrisch. De ploeg van trainer Brian Priske wist knap en zeer verdiend met 1-3 te winnen op bezoek bij Benfica. Ayase Ueda verzorgde de openingstreffer, waarna de 0-2 verzorgde. Even werd het spannend toen Kerem Aktürkoglu voor de aansluiting zorgde, maar het was opnieuw Milambo die voor de beslissing zorgde.

Het Algemeen Dagblad zag een ‘subliem Feyenoord’ een ‘spectaculaire Champions League-zege’ boeken in Lissabon. De blik van de krant gaat ook terug naar de zomer, toen de Rotterdammers in de voorbereiding nog met 5-0 onderuit gingen tegen Benfica. “Wie dit Feyenoord opeens ziet swingen, moet met afgrijzen naar de aanloop van het seizoen en de eerste weken van de competitie terugkijken.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Portugese media zien Feyenoord verrassen: 'Benfica werd gekleineerd, het was een Nederlands feestje'

“Toen bij Feyenoord nog spelers als Marcos Lopez en Neraysho Kasanwirjo aan de aftrap stonden en trainer Brian Priske nog heilig geloofde in een systeem met vijf verdedigers. Feyenoord liet toen veel punten liggen”, aldus de krant, die zag dat het huidige Feyenoord ‘veel verder en sterker’ is. Toch is er ook nog een kritische noot. “Toen het na ruim een uur weer spannend werd, speelde Feyenoord overigens ook weer met vijf verdedigers.”

Telegraaf genoot van ‘voortreffelijk’ Feyenoord

“Likkebaarden in Lissabon”, kopt De Telegraaf in chocoladeletters op de voorpagina van het sportkatern. Evenals het AD komt ook de grootste krant van Nederland superlatieven te kort voor de prestatie van een ‘voortreffelijk’ Feyenoord. “Met een formidabel optreden, waarbij er hoofdrollen waren weggelegd voor Quinten Timber, de jonge Antoni Milambo en het koelbloedige centrale duo Gernot Trauner en David Hancko, maakten de Rotterdammers nog meer indruk dan een paar weken terug in en tegen Girona.”

LEES OOK: Woeste Feyenoord-fans gaan los, Youri Mulder heeft andere mening

“Als collectief stond er een totaal andere ploeg dan drie maanden geleden in hetzelfde stadion, toen de Portugezen Feyenoord in een vriendschappelijk duel helemaal total-loss speelden”, vervolgt De Telegraaf. “Dit keer waren de rollen omgedraaid. Feyenoord was heer en meester in het schitterende Estadio da Luz, waar het thuispubliek al na 45 minuten van ellende aan het zingen van de traditionele fado (oorspronkelijk vertaald als ’het noodlot’) dacht.”

Lastig om een Feyenoord-uitblinker aan te wijzen

De Volkskrant concludeert dat ‘alles ineens op zijn plek is gevallen bij Feyenoord’. “Benfica is daar inmiddels ook van op de hoogte”, schrijft de krant, die het lastig vindt om een uitblinker aan te wijzen bij de Rotterdammers. “Hwang, Timber, Bueno, Trauner, Hancko, Ueda, Milambo; wie was er niet goed? Doelman Timon Wellenreuther zag er niet goed uit bij het tegendoelpunt, maar voorkwam een kwartier voor tijd de gelijkmaker met twee uitstekende reddingen.”

LEES OOK: Quinten Timber trekt ploeggenoot voor de camera: 'Kom hier! Onze sterspeler!'

Hoe anders was alles een kleine maand geleden, toen Feyenoord na een het zoveelste gelijkspel de landstitel in de Eredivisie op zijn buik kon schrijven. “Alleen een pijlsnel vertrek van nieuwe coach Brian Priske zou de boel nog kunnen redden, zo werd door menigeen gesteld”, zo leest het. “Maar inmiddels is het ronduit genieten van vrijwel alles wat de ploeg van de Deen doet. Na twee zwaarbevochten zeges op Girona en FC Twente en een interlandbreak is niet alleen de schwung maar ook de swing terug bij Feyenoord.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brian Priske krijgt forse veeg uit de pan, ondanks knappe zege bij Benfica

Brian Priske boekte weliswaar een ontzettend knappe overwinning met Feyenoord op bezoek bij Benfica in de Champions League, maar heeft met zijn tactische omzetting in de tweede helft tóch voor verbazing gezorgd.