Woeste Feyenoord-fans gaan los, Youri Mulder heeft andere mening

Supporters van Feyenoord storen zich tijdens de wedstrijd tegen Benfica aan de arbitrage. Ook commentator Vincent Schildkamp van Ziggo Sport is niet te spreken over het optreden, dat hij ‘warrig’ en ‘soms onnavolgbaar’ vindt.

Scheidsrechter Halil Umut Meler nam in de eerste helft meerdere controversiële beslissingen. Hij keurde na interventie van videoscheidsrechter David Coote een doelpunt van Ayase Ueda af en gaf discutabele gele kaarten aan Quinten Timber en Hugo Bueno.

Fans van Feyenoord uiten hun ongenoegen op het sociale medium X. Sommige fans noemen het optreden van de scheidsrechter zelfs ‘schandalig’.

Youri Mulder heeft andere mening

Analist Youri Mulder van Ziggo Sport vindt het echter niet zo erg dat het doelpunt van Ueda werd afgekeurd, nadat Jordan Lotomba in de aanloop naar de treffer Nicolás Otamendi vasthield. "Er is eindelijk een scheidsrechter die er iets aan doet. Je wordt gek van dat gehang. De vraag is wel: het doelpunt viel veel later dan het contact. Is dat dan een reden om het doelpunt af te keuren?"

