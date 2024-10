Waarom Ajax wel/niet werk moet maken van de terugkeer van Antony

Doet Ajax er nou wél of niet verstandig aan om deze winter op huurbasis terug te halen van Manchester United? Of die vraag überhaupt gesteld moet worden valt nog te bezien, maar feit is dat men in Amsterdam al serieus rekening lijkt te houden met dat scenario.

Antony ontwikkelde zich spectaculair in Amsterdam

In de zomer van 2020 legde Ajax ruim vijftien miljoen euro op tafel om Antony op te pikken bij São Paulo. In twee seizoenen zou de Braziliaan tot 82 wedstrijden in het rood en wit komen, waarin hij goed was voor 24 doelpunten en 22 assists. Bovendien debuteerde hij in zijn Amsterdamse periode in de nationale ploeg van Brazilië. In de zomer van 2022 begon Antony overtuigend aan zijn derde seizoen in de Johan Cruijff ArenA, maar de thuiswedstrijd tegen FC Groningen op 14 augustus, waarin de aanvaller met een assist én een weergaloze goal een aandeel had in een klinkende 6-1 overwinning, zou uiteindelijk zijn (voorlopig) laatste voor Ajax blijken.

Antony’s last game for Ajax vs Groningen - we’re signing a potential world beater 🤯 #MUFC pic.twitter.com/IiNCcFdoNo — United Update (@UnitedsUpdate) August 28, 2022

Teleurstellende prestaties in Engeland

In het kielzog van trainer Erik ten Hag werd Manchester United de nieuwe werkgever van Antony. Liefst 95 miljoen euro mocht de penningmeester van Ajax bijschrijven, een clubrecord dat vermoedelijk nog wel een tijdje stand zal houden. Kreeg de Engelse grootmacht waar voor zijn geld? Nou, nee. In 86 officiële wedstrijden voor The Red Devils was Antony slechts twaalf keer trefzeker en bereidde hij vijf keer een doelpunt van een teamgenoot voor. Bovendien werd de Braziliaan in september 2023 door een ex-vriendin beschuldigd van huiselijk geweld, waardoor hij zowel voor zijn land als voor zijn club een tijdlang niet in actie kwam.

Geduld Manchester United met Antony lijkt op

Ook het derde seizoen van Antony op Old Trafford kent vooralsnog een bijzonder moeizame start. Inmiddels lijkt het geduld van Manchester United met Antony op. Volgens Engelse media mag de buitenspeler de tweede helft van het lopende seizoen op huurbasis elders doorbrengen, om zijn vertrouwen en vorm te hervinden. Ajax zou tot de geïnteresseerde clubs behoren; volgens clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf wordt er binnen Ajax inmiddels druk gediscussieerd over de vraag of een terugkeer van Antony al dan niet zinvol is. Wij zetten zowel drie voor- als drie nadelen voor je op een rijtje.

Waarom Ajax er WEL verstandig aan doet Antony terug te halen

1. Antony is in potentie de beste speler van de Eredivisie

Wie alleen al de goal van Antony tegen FC Groningen er nog eens bij pakt (vanaf minuut 0.46 in bovenstaand filmpje), ziet in een oogopslag dat de buitenspeler tot dingen in staat is die we normaal gesproken niet te zien krijgen in Nederland. De klasse en het talent druipt er vanaf, het is duidelijk waarom Antony zélfs spelend in de internationaal niet hoog aangeschreven Eredivisie uit kon groeien tot international van Brazilië.

2. Antony kan Ajax aan de felbegeerde terugkeer in de Champions League helpen

Zowel dit seizoen als in de vorige voetbaljaargang moet Ajax het zonder Champions League-voetbal zien te stellen, nadat de club zich sinds 2010 twaalf jaar op rij wél wist te plaatsen voor het miljardenbal. De financiële gevolgen doen zich voelen: technisch directeur Alex Kroes kon afgelopen zomer pas de spelersmarkt op nadat er fors was verkocht. Een herboren Antony die Ajax een plek bij de eerste drie in de Eredivisie bezorgt - en daarmee terugbrengt tussen de Europese voetbalelite - verdient een veelvoud van de investering in zijn salaris terug.

3. Farioli kan een extra optie rechts voorin meer dan goed gebruiken

Technisch directeur Alex Kroes haalde afgelopen zomer de transfervrije Bertrand Traoré terug naar Ajax. De Burkinees had even tijd nodig om wedstrijdfit te worden, maar laat inmiddels weer flitsen zien van zijn vorm in het seizoen 2016/17, waarin hij een belangrijke pion was in het Ajax-elftal van trainer Peter Bosz, dat de finale van de Europa League bereikte. Achter Traoré heeft de huidige hoofdtrainer Francesco Farioli echter weinig keuze. Steven Berghuis kan zeker ‘op 7’ uit de voeten, maar is én blessuregevoelig én wordt door de Italiaan ook als optie voor het middenveld gezien. Daarnaast toont Christian Rasmussen (21) vooralsnog niet aan dat hij het vereiste niveau heeft. Ook Rico Speksnijder (19) en Jan Faberski (18), de rechtsbuitens van Jong Ajax, lijken niet direct een optie voor Farioli.

Waarom Ajax er NIET verstandig aan doet Antony terug te halen

1. De Antony van Manchester United voegt weinig toe

De afgelopen tweeënhalf jaar was Antony in Manchester geen schim van de speler die ze zich in Amsterdam herinneren. Tegenover de zeldzame glimpen van zijn klasse staan talloze mislukte acties, waardoor de aanvaller in Engeland is uitgegroeid tot een meme en hét symbool van de mislukte transferstrategie van Manchester United.

2. Het financiële risico is te groot

Het tijdelijk terughalen van Antony lijkt, alleen al gezien zijn salaris van naar verluidt 200.000 pond (240.000 euro) per week (!) een kostbare aangelegenheid te gaan worden. Manchester United zal ongetwijfeld een forse bijdrage in het honorarium en mogelijk óók een huursom verlangen. De vraag is of Ajax zich een dergelijke investering nu kan veroorloven, zeker gezien het feit dat Kroes afgelopen zomer lange tijd vrijwel niets uit kon geven. Mocht de investering zichzelf niet terugverdienen in de vorm van een Champions League-ticket, dan zit Ajax met de gebakken peren.

3. Antony kan de ontwikkeling van de eigen jeugd van Ajax in de weg zitten

Nee, Rasmussen, Speksnijder en Faberski lijken - zoals het nu lijkt - niet op korte termijn beslissend te gaan worden in Ajax 1. Hun kansen op speelminuten in de hoofdmacht, essentieel om naar dat niveau toe te kunnen groeien, worden echter nihil als zij, behalve Traoré en Berghuis, in de persoon van Antony ook nog eens een peperdure huurling boven zich in de pikorde moeten dulden.

