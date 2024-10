'Bevestiging uit Engeland: United ziet in Antony-plan met Ajax een goede optie'

The Daily Mail bevestigt woensdag dat United van plan is te verhuren van januari tot het einde van het seizoen. In dat geval zou Ajax een belangrijke kanshebber zijn, om de Braziliaan tijdelijk in te lijven.

Maandag kwam CaughtOffside al met het nieuws dat Antony naar Ajax zou kunnen komen. De rechtsbuiten wordt bij United maar mondjesmaat ingezet en kan zijn potentie maar niet vervullen. De club van Erik ten Hag wil nu van Antony af.

Artikel gaat verder onder video

In 2022 legde United zo'n honderd miljoen euro neer, om het talent van Ajax over te nemen. De dribbelaar kon zijn kunsten tot op heden op Old Trafford echter weinig laten zien. The Daily Mail weet dat United de hoop in Antony heeft opgegeven en zo snel mogelijk nog een aardig geldbedrag voor hem wil krijgen.

LEES OOK: Mike Verweij gaat in op Ajax-gerucht: ‘Dan zou dat een optie kunnen zijn’

Het plan: de 24-jarige rechtsbuiten in de winter aan een club verhuren om zijn reputatie weer wat te verbeteren. Ajax zou daarbij een belangrijke kanshebber zijn, omdat hij in Amsterdam zijn kwaliteiten wel wist te etaleren. Van de honderd miljoen euro die United voor Antony betaalde, zou het ongeveer de helft willen ontvangen, komende zomer. Volgens The Daily Mail is het gewenste transferbedrag van United zo'n 47 miljoen euro.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes wilde met Ajax een speler, die sinds 27 juli niet meer voetbalt

Opvallend: een zomers transferdoelwit van Ajax staat nog steeds aan de kant.