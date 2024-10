Mike Verweij gaat in op Ajax-gerucht: ‘Dan zou dat een optie kunnen zijn’

Mocht betaalbaar zijn voor Ajax, dan zou de buitenspeler een optie kunnen zijn voor de Amsterdammers. Dat vertelt Ajax-watcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Antony werd maandagochtend in de Engelse media in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax.

“Dat Ajax op zoek is naar een linksbuiten, een creatieve middenvelder en eventueel een rechtsbuiten, dat is duidelijk”, vertelt Verweij. “Alleen er wordt de indruk gewekt alsof Ajax nu heel veel kan, maar dat is gewoon niet zo. Dus het zal of op huurbasis moeten zijn of een hele goedkope speler moeten zijn.”

Vervolgens gaat Verweij in op de geruchten omtrent Antony. “Als je Antony goedkoop kunt huren, maar ja zijn salaris is voor Ajax waarschijnlijk al te hoog gegrepen. Maar misschien dat United wel van hem af wil en hem voor een prikkie wil verhuren aan Ajax. Ook omdat Ten Hag natuurlijk gewoon trainer van Ajax is geweest. Dan zou dat een optie kunnen zijn”, erkent de Ajax-watcher.

Antony komt in de Premier League totaal niet uit de verf, maar Verweij geeft aan dat Antony in de Eredivisie heeft aangetoond dat hij het wel kan. “Misschien dat hij hier dan weer een beetje vertrouwen kan kweken, want in de Eredivisie loop je je tegenstander al snel voorbij als buitenspeler. Dus ik zou het niet eens zo’n hele gekke optie vinden.”

Ook Valentijn Driessen reageert op een eventuele terugkeer van Antony bij Ajax. “Normaal gesproken zou je het niet moeten doen, maar deze jongen heeft natuurlijk ook veel voor Ajax betekend”, begint hij zijn relaas. “Hij heeft ervoor gezorgd dat de kas gespekt werd met honderd miljoen, dus dan kan je misschien met de hand over je hart strijken.”

“Je zou kunnen zeggen: als we jouw carrière uit het slop kunnen trekken, dan werken we daar aan mee. Dat hebben ze natuurlijk met Davy Klaassen ook gedaan en hij is toch belangrijk. Daarvan zou ik ook bij voorbaat zeggen: dat is einde verhaal. Maar in de Nederlandse competitie kunnen dat soort spelers nog fluitend mee en het verschil maken.”

Verweij trekt vergelijking met Tadic en Blind

Verweij haalt vervolgens ook Dusan Tadic en Daley Blind aan. “Dat waren ook jongens die geen uitblinkers waren in de Premier League, maar voor Ajax gewoon gigantisch nutte krachten bleken. Dus waarom zou je het niet met Antony proberen?”, stelt de Ajax-watcher. Driessen reageert daar vervolgens op. “Dat waren natuurlijk teamspelers en Antony is alles behalve een teamspeler. Dat is de individualist zelf. Ik kan me wel voorstellen dat als de mogelijkheid zich voordoet, dat Ajax het doet”, besluit hij.

