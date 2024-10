Ajacied eerlijk na mislukte transfer: 'Ajax is een droomclub, maar...'

Het had niet veel gescheeld of had dit seizoen niet meer voor Ajax gespeeld. De rechtsback stond in de belangstelling van diverse clubs en was dicht bij een overgang naar AS Roma. Tot een transfer kwam het echter niet, maar dat deert Rensch niet. Hij is blij dat hij nog bij Ajax onder contract staat, maar heeft desalniettemin ambities.

“We waren deze zomer in onderhandeling met AS Roma, alleen daar waren er wat veranderingen gaande, wat ook voor mij weer de situatie veranderde”, aldus Rensch in gesprek met Voetbal International. “Ik vind het niet zo netjes om daar heel diep op in te gaan. Er waren wel meer clubs geïnteresseerd in me deze window.”

Rensch geeft aan alles op een rijtje te hebben gezet, waarna hij ervoor koos om te blijven bij Ajax. “Ik ben nog gewoon Ajax-speler en het is zeker geen straf om hier te zijn, want ik ben superblij, ik voel me goed, ik voel me fit. De trainers, de tactiek, alles eromheen, het bevalt me goed. Dus ik zit er helemaal niet mee dat ik niet weg ben gegaan. Ik ben eigenlijk méér dan blij dat ik ben gebleven”, stelt de verdediger.

Ambities zijn aanwezig bij Rensch

De verdediger is bezig aan zijn vijfde seizoen bij Ajax, maar geeft aan nog niet uitgeleerd te zijn. “Maar natuurlijk heb ik wel ambities, om het zo te zeggen”, geeft hij toe. “Ik heb nu al meer dan 140 wedstrijden voor Ajax gespeeld, maar ik ga Ajax ook niet zomaar inruilen voor een andere club. Ajax is gewoon een droomclub, een niet normaal grote club om voor te spelen. Zeker voor een jonge jongen, want ik ben natuurlijk nog steeds heel jong. Ik heb zeker nog punten waar ik aan moet werken, die ik moet verbeteren. Ajax is zeker een club waarbij dat kan.”

Rensch heeft aflopend contract

De 21-jarige rechtsback beschikt bij Ajax over een aflopend contract. “Daar gaat het al zoveel over. Het enige wat ik daarover kan zeggen, heb ik al eerder gedaan: ze zijn in gesprek. Dat zijn ze altijd. Niet alleen over mijn contract, maar ik ben een kind van de club, dus ze zijn altijd wel in gesprek. Verder heb ik er eigenlijk niets over te zeggen”, besluit hij.

